Amazon почала запускати на орбіту супутники і готується стати конкурентом для Starlink — Finance.ua

Amazon почала запускати на орбіту супутники і готується стати конкурентом для Starlink 30.04.2025, 00:37 — Технології&Авто

Amazon почала запускати на орбіту супутники і готується стати конкурентом для Starlink

Американська корпорація Amazon успішно вивела на орбіту першу партію супутників в рамках проекту Kuiper, метою якого є створення власної мережі супутникового інтернету і зв’язку.

Ракета-носій Atlas V з 27 супутниками на борту стартувала з мису Канаверал у США в понеділок, 28 квітня, о 19.00 за місцевим часом, прозвітувала компанія-виробник ракети United Launch Alliance.

Спочатку запуск Atlas V був запланований на початок квітня, але його перенесли через невідповідну погоду.

Після розміщення супутники почнуть обертатися на низькій навколоземній орбіті на висоті близько 630 км.

Загалом у рамках проекту Amazon планує вивести на орбіту найближчими роками понад 3200 супутників, які працюватимуть спільно з 12 наземними станціями.

Передбачається, що ця система забезпечить широкосмуговий доступ до Інтернету як мінімум зі швидкістю до 400 Мбіт/с — з можливістю збільшення до 1 Гбіт\с.

Для запуску пристроїв на орбіту Amazon має намір використовувати не тільки ракети компанії Blue Origin, яка належить мільярдеру Джефу Безосу, але й придбала запуск нових ракет в Європі.

Із запуском супутників Amazon офіційно розпочала гонку не лише зі Starlink, а й з іншими операторами супутникового інтернету.

SpaceX запустила першу партію супутників у 2019 році — зараз на орбіті знаходиться понад 6 750 апаратів, які обслуговують понад 5 млн людей у всьому світі.

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