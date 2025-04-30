Amazon почала запускати на орбіту супутники і готується стати конкурентом для Starlink — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon почала запускати на орбіту супутники і готується стати конкурентом для Starlink

Технології&Авто
22
Amazon почала запускати на орбіту супутники і готується стати конкурентом для Starlink
Amazon почала запускати на орбіту супутники і готується стати конкурентом для Starlink
Американська корпорація Amazon успішно вивела на орбіту першу партію супутників в рамках проекту Kuiper, метою якого є створення власної мережі супутникового інтернету і зв’язку.
Ракета-носій Atlas V з 27 супутниками на борту стартувала з мису Канаверал у США в понеділок, 28 квітня, о 19.00 за місцевим часом, прозвітувала компанія-виробник ракети United Launch Alliance.
Спочатку запуск Atlas V був запланований на початок квітня, але його перенесли через невідповідну погоду.
Читайте також
Після розміщення супутники почнуть обертатися на низькій навколоземній орбіті на висоті близько 630 км.
Загалом у рамках проекту Amazon планує вивести на орбіту найближчими роками понад 3200 супутників, які працюватимуть спільно з 12 наземними станціями.
Передбачається, що ця система забезпечить широкосмуговий доступ до Інтернету як мінімум зі швидкістю до 400 Мбіт/с — з можливістю збільшення до 1 Гбіт\с.
Для запуску пристроїв на орбіту Amazon має намір використовувати не тільки ракети компанії Blue Origin, яка належить мільярдеру Джефу Безосу, але й придбала запуск нових ракет в Європі.
Із запуском супутників Amazon офіційно розпочала гонку не лише зі Starlink, а й з іншими операторами супутникового інтернету.
SpaceX запустила першу партію супутників у 2019 році — зараз на орбіті знаходиться понад 6 750 апаратів, які обслуговують понад 5 млн людей у всьому світі.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems