Amazon інвестує 8 млрд фунтів у дата-центри у Великій Британії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Amazon інвестує 8 млрд фунтів у дата-центри у Великій Британії

Фондовий ринок
25
Amazon інвестує 8 млрд фунтів у дата-центри у Великій Британії
Amazon інвестує 8 млрд фунтів у дата-центри у Великій Британії
Amazon планує інвестувати 8 мільярдів фунтів стерлінгів у центри обробки даних у Великобританії протягом наступних п’яти років і каже, що це сприятиме створенню тисяч робочих місць.
Про це пише АР.
Читайте також
Саме відділ онлайн-сервісів інтернет-гіганта відповідатиме за інвестиції, які за сьогоднішнім курсом відповідають 113 мільярдам норвезьких крон.
Гроші будуть використані для будівництва, експлуатації та обслуговування дата-центрів. За словами компанії, вона може внести 14 мільярдів фунтів стерлінгів у британську економіку та «підтримати» понад 14 000 робочих місць щорічно в ланцюжку постачання.
За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.