Amazon інвестує 8 млрд фунтів у дата-центри у Великій Британії — Finance.ua

Amazon інвестує 8 млрд фунтів у дата-центри у Великій Британії Сьогодні 02:41 — Фондовий ринок

Amazon інвестує 8 млрд фунтів у дата-центри у Великій Британії

Amazon планує інвестувати 8 мільярдів фунтів стерлінгів у центри обробки даних у Великобританії протягом наступних п’яти років і каже, що це сприятиме створенню тисяч робочих місць.

Про це пише АР.

Саме відділ онлайн-сервісів інтернет-гіганта відповідатиме за інвестиції, які за сьогоднішнім курсом відповідають 113 мільярдам норвезьких крон.

Гроші будуть використані для будівництва, експлуатації та обслуговування дата-центрів. За словами компанії, вона може внести 14 мільярдів фунтів стерлінгів у британську економіку та «підтримати» понад 14 000 робочих місць щорічно в ланцюжку постачання.

УНН За матеріалами:

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