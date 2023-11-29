Alibaba закрила дослідницьку лабораторію квантових обчислень — Finance.ua

Alibaba закрила дослідницьку лабораторію квантових обчислень
Alibaba Group Holding закрила свою дослідницьку лабораторію квантових обчислень.
Таку інформацію оприлюднили в Bloomberg.
Це означає, що китайський оператор електронної комерції та хмарних технологій розглядає можливість подальших скорочень для збільшення прибутку.
Обладнання лабораторії передадуть Чжецзянському університету в Ханчжоу. Закриття також призведе до скорочення 30 робочих місць. Але Alibaba може допомогти деяким співробітникам працевлаштуватися в цьому ж університеті.
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Зараз Alibaba перебуває в процесі реорганізації, яку очолюють Джозеф Цай та Едді Ву. Це — довірені особи співзасновника компанії Джека Ма. Нещодавно вони оголосили про те, що відмовляються від виокремлення та лістингу підрозділу хмарних сервісів.
До цього несподіваного рішення компанія перебувала в процесі складного поділу свого бізнесу на шість підрозділів та відокремлення хмарного підрозділу.
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