Alibaba представила оновлений ШI-застосунок Quark із флагманською моделлю Qwen — Finance.ua

Alibaba представила оновлений ШI-застосунок Quark із флагманською моделлю Qwen Сьогодні 02:36 — Технології&Авто

Alibaba представила оновлений ШI-застосунок Quark із флагманською моделлю Qwen

Alibaba Group Holding представила оновлену версію свого мобільного застосунка ШI assistant Quark, інтегрувавши власну флагманську модель штучного інтелекту Qwen.

Про це пише Bloomberg.

Оновлений Quark тепер є універсальним застосунком, що поєднує чатбота, глибоке мислення та виконання завдань. Він може створювати зображення, генерувати тексти, планувати подорожі та навіть писати протоколи зустрічей на основі фото.

Запуск оновленого застосунка розпочався з пілотного проєкту, який стартував у четвер. Це відбулося лише за день після презентації іншої ШI-моделі Alibaba — R1-Omni, що здатна читати емоції.

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Alibaba нещодавно оголосила про намір інвестувати приблизно $53 млрд у хмарні обчислення та інфраструктуру штучного інтелекту протягом наступних трьох років.

Генеральний директор Quark заявив, що компанія бачить Quark як «ворота до нескінченних можливостей ШI». Останні оновлення Alibaba є відповіддю на швидкий розвиток китайських ШI-компаній, таких як DeepSeek, що нещодавно вразила Кремнієву долину.

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