Alibaba представила оновлений ШI-застосунок Quark із флагманською моделлю Qwen — Finance.ua
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Alibaba представила оновлений ШI-застосунок Quark із флагманською моделлю Qwen

Технології&Авто
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Alibaba представила оновлений ШI-застосунок Quark із флагманською моделлю Qwen
Alibaba представила оновлений ШI-застосунок Quark із флагманською моделлю Qwen
Alibaba Group Holding представила оновлену версію свого мобільного застосунка ШI assistant Quark, інтегрувавши власну флагманську модель штучного інтелекту Qwen.
Про це пише Bloomberg.
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Оновлений Quark тепер є універсальним застосунком, що поєднує чатбота, глибоке мислення та виконання завдань. Він може створювати зображення, генерувати тексти, планувати подорожі та навіть писати протоколи зустрічей на основі фото.
Запуск оновленого застосунка розпочався з пілотного проєкту, який стартував у четвер. Це відбулося лише за день після презентації іншої ШI-моделі Alibaba — R1-Omni, що здатна читати емоції.
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Alibaba нещодавно оголосила про намір інвестувати приблизно $53 млрд у хмарні обчислення та інфраструктуру штучного інтелекту протягом наступних трьох років.
Генеральний директор Quark заявив, що компанія бачить Quark як «ворота до нескінченних можливостей ШI». Останні оновлення Alibaba є відповіддю на швидкий розвиток китайських ШI-компаній, таких як DeepSeek, що нещодавно вразила Кремнієву долину.
За матеріалами:
Speka
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