Alibaba представила нову ШІ-модель QwQ-32B — Finance.ua

Alibaba представила нову ШІ-модель QwQ-32B Сьогодні 01:34 — Технології&Авто

Alibaba представила нову ШІ-модель QwQ-32B

Підрозділ китайської Alibaba у сфері штучного інтелекту — Qwen — випустив ШІ-модель QwQ-32B.

Про йдеться у повідомленні Qwen у соцмережі X.

Розробник позиціонує QwQ-32B як конкурента представленої у січні моделі R1 іншої китайської компанії — DeepSeek.

Як зазначає компанія, модель Qwen можна порівняти за якістю з R1, хоча вона налічує всього 32 млрд параметрів проти 671 млрд у останньої (активовано з них 37 млрд), зазначає компанія в блозі на сайті GitHub.

Раніше повідомлялося, що R1 можна порівняти за якістю з технологіями OpenAI, розробника ChatGPT. При цьому вартість навчання склала менше $6 млн, тоді як компанії Кремнієвої долини витрачають на аналогічний процес мільярди доларів.

Нагадаємо, раніше китайська корпорація Alibaba представила свою мовну модель штучного інтелекту під назвою Tongyi Qianwen, аналогічну до GPT.

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