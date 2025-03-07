Alibaba представила нову ШІ-модель QwQ-32B — Finance.ua
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Alibaba представила нову ШІ-модель QwQ-32B

Технології&Авто
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Alibaba представила нову ШІ-модель QwQ-32B
Alibaba представила нову ШІ-модель QwQ-32B
Підрозділ китайської Alibaba у сфері штучного інтелекту — Qwen — випустив ШІ-модель QwQ-32B.
Про йдеться у повідомленні Qwen у соцмережі X.
Розробник позиціонує QwQ-32B як конкурента представленої у січні моделі R1 іншої китайської компанії — DeepSeek.
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Як зазначає компанія, модель Qwen можна порівняти за якістю з R1, хоча вона налічує всього 32 млрд параметрів проти 671 млрд у останньої (активовано з них 37 млрд), зазначає компанія в блозі на сайті GitHub.
Раніше повідомлялося, що R1 можна порівняти за якістю з технологіями OpenAI, розробника ChatGPT. При цьому вартість навчання склала менше $6 млн, тоді як компанії Кремнієвої долини витрачають на аналогічний процес мільярди доларів.
Нагадаємо, раніше китайська корпорація Alibaba представила свою мовну модель штучного інтелекту під назвою Tongyi Qianwen, аналогічну до GPT.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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