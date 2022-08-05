Албанія перерахувала Україні 1 млн євро грантових коштів — Finance.ua

Албанія перерахувала Україні 1 млн євро грантових коштів
Україна отримала грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 млн євро.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Повідомляється, що міністерство фінансів України у співпраці з посольством України в Албанії забезпечило надходження фінансової допомоги на рахунки Державної казначейської служби.
«Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення рф. Ці кошти посилять стійкість фінансової системи України», — повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Зазначенні кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України.
Довідка Finance.ua:
- Євросоюз має намір до вересня узгодити для України новий пакет фінансової допомоги. Він складе близько 8 млрд євро;
- наразі іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 млрд дол. фінансової підтримки у формі грантів, кредитів та кредитних гарантій, найбільшу підтримку надають США та ЄС.
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