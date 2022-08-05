Албанія перерахувала Україні 1 млн євро грантових коштів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Албанія перерахувала Україні 1 млн євро грантових коштів

Казна та Політика
96
Албанія перерахувала Україні 1 млн євро грантових коштів
Албанія перерахувала Україні 1 млн євро грантових коштів
Україна отримала грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 млн євро.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Повідомляється, що міністерство фінансів України у співпраці з посольством України в Албанії забезпечило надходження фінансової допомоги на рахунки Державної казначейської служби.
«Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення рф. Ці кошти посилять стійкість фінансової системи України», — повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Зазначенні кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків Державного бюджету України.

Довідка Finance.ua:

  • Євросоюз має намір до вересня узгодити для України новий пакет фінансової допомоги. Він складе близько 8 млрд євро;
  • наразі іноземні партнери пообіцяли Україні майже 34 млрд дол. фінансової підтримки у формі грантів, кредитів та кредитних гарантій, найбільшу підтримку надають США та ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.