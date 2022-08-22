Альфа-Банк Україна подав позов проти Акордбанку: вимагає повернення 8 мільйонів доларів — Finance.ua

Альфа-Банк Україна подав позов проти Акордбанку: вимагає повернення 8 мільйонів доларів Вчора 15:15 — Фондовий ринок

Альфа-Банк Україна подав позов проти Акордбанку: вимагає повернення 8 мільйонів доларів

Альфа-Банк Україна» подав позов на Акордбанк за невиконання угоди форексного свопу з продажу-купівлі іноземної валюти проти гривні у сумі 8 млн доларів. В Акордбанку кажуть, що не порушували жодних норм законодавства.

Інформація про судову справу з’явилась в реєстрі судових справ.

Відповідно до реєстру, «Альфа-Банк» звернувся з позовом до ПАТ «КБ « Акордбанк » «про зобов’язання ПАТ «КБ „Акордбанк“ до виконання зобов’язань за Генеральною угодою №Р-154/2017 від 20.09.2017».

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«Розглянувши матеріали позовної заяви, господарський суд визнав їх достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду, відкриття провадження у справі та розгляду справи за правилами загального позовного провадження», — йдеться в ухвалі суду від 9 серпня.

Суд ухвалив, що справа розглядатиметься за правилми загального позовного провадження.

Підготовче засідання призначили на 20 вересня 2022 року о 15:00.

Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44- Б, зал № 23.

«Акордбанк має заборгованість у розмірі 8 млн доларів та не виконує зобов’язання, посилаючись на форс-мажорні обставини. Це може стати першим прецедентом судового вирішення господарського спору в умовах військового стану з посиланням на форс-мажорні обставини в банківському секторі», — заявив представник «Альфа-Банку» в коментарі ЕП.

В Акордбанку прокоментували ситуацію з позовом.

"Так, дійсно про позов нам відомо. Але обставини справи не відповідають заявленим Альфа-Банком. Акордбанк не має заборгованості перед Альфа-Банком. Враховуючи, що, відповідно до отриманої інформації від співробітників Казначейства Альфа-Банку, що на початку військової агресії росії проти України у них відсутній гривневий еквівалент на повну суму у 8 млн доларів США для повернення Акордбанку, повертати валюту Альфа-Банку, кінцевими бенефіціарами якого є громадяни російської федерації — країни агресора, країни-окупанта, не було підстав, тому угоду було закрито.

Відповідно у Альфа-банку проти розміщених в Акордбанку 8 млн доларів США залишився повний гривневий еквівалент цієї суми відповідно до раніше укладеної угоди свопу. А отже жодних порушень чинного законодавства України Акордбанком не було", — заявив голова правління банку Олексій Руднєв.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда За матеріалами:

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