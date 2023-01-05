Активність під час пошуку роботи: як зацікавити роботодавця — Finance.ua

Активність під час пошуку роботи: як зацікавити роботодавця Сьогодні 10:33 — Особисті фінанси

Роботодавці цінують ініціативних співробітників, але чи так само гарно вони ставляться до тих, хто проявляє ініціативу під час пошуку роботи й першими звертаються в компанію, навіть якщо не бачать там відкритих вакансій?

За великої конкуренції на ринку праці запитання «Як виділитися та справити враження на роботодавця?» набирає ще більшої актуальності. Тож чи справді під час війни всі засоби гарні та як діяти, щоб роботодавець вас помітив, про це пише rabota.ua.

Коли активність доречна

Якщо узагальнити, то рекрутери віддають перевагу саме активним кандидатам. По-перше, це показує зацікавленість у роботі, у працевлаштуванні саме в цій компанії. По-друге, підкреслює корисні скіли — ініціативність, комунікативні навички, емоційний інтелект тощо. Проте, щоб справити гарне враження, потрібно правильно підібрати момент, коли можна проявляти активність.

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Розсилання резюме. Звісно, вам потрібно бути активним, коли відправляєте резюме, відгукуватися варто на якнайбільше релевантних вакансій. Своє перше звернення до рекрутера ви починаєте із супровідного листа, і він не має обмежуватися словами «Добрий день! У вкладенні моє резюме на посаду бухгалтера». Якщо після відправлення резюме протягом довгого часу ви не отримали жодної відповіді, доречним буде звернутися до роботодавця за номером телефону. Так ви дізнаєтеся, чи точно рекрутер бачив ваше резюме, чи відкрита ще вакансія та чи варто вам розраховувати на запрошення на співбесіду. Після співбесіди. Якщо рекрутер обіцяв дати зворотний зв’язок, але мовчить. Також доречно буде зв’язатися з ним і дізнатися, чи рішення стосовно цієї вакансії ухвалено, коли можна розраховувати на рішення, якщо співбесіди ще тривають тощо. Якщо ж роботодавець зробив оффер іншому кандидату, то це прекрасна нагода поцікавитися, чому роботу запропонували не вам, і надалі працювати над удосконаленням своїх навичок. Якщо відкритих вакансій у компанії поки немає. Це один із найпоширеніших варіантів — коли кандидат хоче працювати в конкретній компанії, час від часу заходить на розділ вакансій на її сайті, але вони там не з’являються. За таких умов можна сміливо відправити своє резюме в HR-відділ першим. Проте тут важливо приділити увагу супровідному листу, у якому ви висловите розуміння, що не претендуєте на роботу вже зараз, але хочете, щоб ваше резюме мали на увазі, коли вакансія таки відкриється. Адже інколи вакансії можуть закриватися наявною базою кандидатів і не публікуватися на широкий загал.

Коли активність буде зайвою

Розглянемо й інші випадки, коли активність може нашкодити.

Контактних даних у рекрутера немає. Якщо ви відгукуєтеся на вакансію і не бачите жодних даних HR-a, це може бути не випадкова помилка. У такому разі не потрібно вишукувати контакти рекрутера й телефонувати йому. Ви ризикуєте справити враження одержимої людини й отримати відмову. Коли контактні дані рекрутера не вказані, то, найімовірніше, він сам зв’язується з кандидатами в зручний для нього час. Невідповідність вимог у вакансії та резюме. Рідко можна зустріти кандидата, який на 100 % відповідає вимогам роботодавця. Проте, якщо ви розумієте, що з 10 вимог у вакансії у вашому резюме відповідаєте лише трьом, не потрібно телефонувати рекрутеру з обуренням, чому досі не розглянули ваше резюме й не запросили на співбесіду.

Усе ж найкращим способом виділити себе серед інших кандидатів залишається не першочерговість у розмові з рекрутером, а правильно складене резюме, що відповідає вакансії та чітко акцентує на ваших сильних сторонах, підготовленість до співбесіди й помірна ініціативність, яка ніколи не перетинається з набридливістю.

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