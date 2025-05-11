У ПФУ відповіли, чи виплатять лікарняні під час випробувального терміну — Finance.ua
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У ПФУ відповіли, чи виплатять лікарняні під час випробувального терміну

Особисті фінанси
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У ПФУ відповіли, чи виплатять лікарняні під час випробувального терміну
У ПФУ відповіли, чи виплатять лікарняні під час випробувального терміну
Українці, які офіційно працевлаштовані, можуть взяти лікарняний та отримати допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
У Пенсійному фонді України розповіли, чи оплатять лікарняний під час випробувального терміну.
Там пояснили, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» право на страхові виплати за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності виникає з настанням страхового випадку в період роботи, в тому числі, включаючи час випробування.

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Тобто тимчасова непрацездатність, що настала під час випробувального строку, оплачується страхувальником в установленому порядку.
Нагадаємо, у квітні на українському ринку праці вперше за пʼять місяців зʼявилося 102 814 пропозицій роботи, що на 4% більше, ніж у березні.
У дослідженні Work.ua зазначено, роботодавці готові працювати з новачками.
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