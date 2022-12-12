На гранти за програмою єРобота уряд виділив ще 657 млн грн — Finance.ua

На гранти за програмою єРобота уряд виділив ще 657 млн грн Сьогодні 19:00 — Казна та Політика

Уряд додатково виділив 657 млн грн для надання грантів в рамках проекту єРобота. Таке рішення було ухвалене на засіданні Кабінету Міністрів України 9 грудня.

«Проект єРобота одночасно створює нові робочі місця і збільшує виробництво товарів з високим ступенем переробки. Адже розвиток переробки — наша стратегічна мета, ми інвестуємо в цей напрямок, щоб виготовляти та експортувати більше готової продукції з більшою часткою доданої вартості. Таким чином ми одночасно стимулюємо економіку і скорочуємо безробіття. А гроші, що зараз будуть витрачені на підтримку бізнесу, вже скоро повернуться до бюджетів усіх рівнів в якості податків», — прокоментувала Перший віце-прем’єр-міністр — Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Зокрема, Урядом було виділено:

398,5 млн грн для надання грантів на створення або розвиток переробних підприємств;

203,7 млн грн для надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу за програмою «Власна справа»;

54,8 млн грн для надання грантів на створення або розвиток садівництва, ягідництва та виноградарства.

Внаслідок реалізації отримувачами цих грантів своїх проектів загалом буде створено понад 2,5 тис. нових робочих місць.

Довідка Finance.ua:

загалом урядовий проект єРобота включає 6 грантових програм, спрямованих на стимулювання підприємницької діяльності. Зокрема, це програми мікрогрантів на відкриття чи розвиток власного бізнесу, грантів на створення й розвиток переробних підприємств, закладки саду та виноградарства, тепличного господарства, підтримки ІТ-стартапів та старту в ІТ-сфері;

подати заявку на отримання гранту можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. Наразі прийом заявок здійснюється через Портал Дія.

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