Акції власника бренду Gucci обвалилися на 15%: що це спровокувало — Finance.ua

Акції власника бренду Gucci обвалилися на 15%: що це спровокувало Сьогодні 05:17 — Фондовий ринок

Акції власника бренду Gucci обвалилися на 15%: що це спровокувало

Акції французької люксової групи Kering SA, яка володіє брендом Gucci, обвалилися на 15% після оголошення про падіння продажів на 20% у першому кварталі 2024 року.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Падіння продажів Gucci пов’язують з тим, що «строкаті» елементи одягу втрачають прихильність у китайських покупців.

Це стало найбільшим падінням для компанії з 1992 року, знизивши ринкову вартість Kering на 7,6 млрд доларів.

Власне, рівень продажу Gucci різко впав у Китаї та Азійсько-тихоокеанському регіоні, які є ключовими ринками для бренду.

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Минулого року з цього регіону частка доходів Gucci складала 35% від прибутку Kering.

Загалом рівень продажу Kering, якій також належать бренди YvesSaintLaurent і Balenciaga, знизиться приблизно на 10% за перший квартал 2024 року, заявили в компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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