Акції Tesla продемонстрували найкращий результат в індексі S&P 500 — Finance.ua
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Акції Tesla продемонстрували найкращий результат в індексі S&P 500

Фондовий ринок
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Акції Tesla продемонстрували найкращий результат в індексі S&P 500
Акції Tesla продемонстрували найкращий результат в індексі S&P 500
Акції електромобільного гіганта Tesla зросли майже на 70% за перші два місяці 2023 року, передає CNN.
Таким чином, найкращим гравцем у S&P 500 з початку року до цього часу є Tesla. Акції електромобільного гіганта зросли майже на 70% за перші два місяці 2023 року після великого падіння більш ніж на 65% у 2022 році.
Власник CNN Warner Bros є другим переможцем у S&P 500 цього року. Акції цієї компанії зросли на 68% після падіння на 60% у 2022 році.
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При цьому, компанія Nvidia (NVDA), акції якої впали минулого року на 50%, у 2023 році зросла більш ніж на 60%.
Нагадаємо, Ілон Маск знову став найбагатшою людиною у світі.
Інвестори повертаються до активних компаній у технологічному та споживчому секторах. Платформи Meta Platforms, які володіють Facebook та Instagram, їх акції цього року зросли більш ніж на 40%. Акції материнської компаніїх CBS Paramount також подорожчали більш як на 30%.
За матеріалами:
УНН
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