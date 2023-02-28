Маск повернувся на позицію найбагатшої людини світу — Finance.ua

Маск повернувся на позицію найбагатшої людини світу Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

Маск повернувся на позицію найбагатшої людини світу

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск повернув собі позицію найбагатшої людини світу, після того, як ненадовго поступився ним французу Бернару Арно.

Про це повідомляє Bloomberg

Статки Маска зросли завдяки зростанню курсу акцій Tesla майже на 70%. Акції виробника електромобілів зросли майже на 100% від свого внутрішньоденного мінімуму 6 січня.

Компанія також виграла від збільшення попиту на свої електромобілі після зниження цін на кілька моделей.

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Акції Tesla зросли на 5,5% до $207,63 в Нью-Йорку, збільшивши статки Маска до $187,1 млрд.

Це перевищує 185,3 мільярда доларів статків Арно, 73-річного французького магната, який стоїть за потужним виробником товарів розкоші Louis Vuitton.

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Ілон Маск увійшов у 2023 рік зі статками у 137 мільярдів доларів, ставши першою людиною, яка втратила 200 мільярдів доларів своїх статків після стрімкого падіння акцій Tesla.

Видання зазначає, що пожертви, зроблені Маском наприкінці минулого року, не вплинули суттєво на його статки.

Згідно з повідомленням у лютому, він передав 11,6 мільйона акцій Tesla неназваним благодійним організаціям у період з серпня по грудень. Вартість цих акцій становила близько 1,9 мільярда доларів.

Інвестори Tesla були стурбовані тим, що Маск приділяє занадто багато уваги Twitter, який він придбав у жовтні, в той час, коли його виробник електромобілів стикнувся з посиленням конкуренції в галузі.

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Українська правда За матеріалами:

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