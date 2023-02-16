Маск планує знайти нового очільника Twitter до кінця 2023 року — Finance.ua
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Маск планує знайти нового очільника Twitter до кінця 2023 року

Світ
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Маск планує знайти нового очільника Twitter до кінця 2023 року
Маск планує знайти нового очільника Twitter до кінця 2023 року
Генеральний директор Twitter, мільярдер Ілон Маск заявив, що кінець 2023 року буде «вдалим часом», аби знайти нового керівника Twitter після того, як користувачі соцмережі проголосували за зміну керівництва.
Про це він заявив на Всесвітньому урядовому саміті в Дубаї, повідомляє Reuters.
«Я думаю, що мені потрібно стабілізувати організацію і переконатися, що вона знаходиться у фінансово здоровому стані, і що є чіткий дороговказ продукту», — сказав Маск у відповідь на запитання, чи визначився він з новим генеральним директором Twitter і коли ця людина буде найнята.
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Він припустив, що, ймовірно, ближче до кінця цього року «було б добре знайти когось іншого, щоб керувати компанією», адже тоді він очікує стабілізувати роботу Twitter.
У грудні Маск заявив, що дотримається результатів опитування, у якому користувачі Twitter проголосували за його відставку з посади голови компанії.
«Я подам у відставку з посади генерального директора, як тільки знайду когось достатньо дурного, щоб зайняти цю посаду! Після цього я просто керуватиму командами програмного забезпечення та серверів», — написав мільярдер.
За матеріалами:
Економічна Правда
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