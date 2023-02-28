Акції українських компаній зростають другий тиждень поспіль — Finance.ua

Акції українських компаній зростають другий тиждень поспіль Сьогодні 16:46 — Фондовий ринок

Національний індекс цін WIG-Ukraine на Варшавській фондовій біржі зростає другий тиждень поспіль і з 17 по 24 лютого підвищився на 4,6%, або на 13,26 пункту — до 304,14 пункту.

Про це свідчать дані на сайті біржі.

На початку зазначеного періоду індекс становив 290,88 пункту, наприкінці — 304,14 пункту.

Найбільше зростання показали акції компанії ІМК (+6,4%), найбільше падіння — компанії «Агротон» (-2,5%)

Борітеся — поборете! Слава Україні!

agronews За матеріалами:

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