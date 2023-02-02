Акції Meta злетіли на тлі вдалого квартального звіту, Цукерберг оголосив про "рік ефективності" — Finance.ua
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Акції Meta злетіли на тлі вдалого квартального звіту, Цукерберг оголосив про "рік ефективності"

Фондовий ринок
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Акції Meta злетіли на тлі вдалого квартального звіту, Цукерберг оголосив про "рік ефективності"
Акції Meta злетіли на тлі вдалого квартального звіту, Цукерберг оголосив про "рік ефективності"
Акції Meta Platforms — материнської компанії Facebook — злетіли більш ніж на 20% на шляху до найбільшого зростання за останні 10 років після успішного квартального звіту та оголошення Марком Цукербергом про плани зробити компанію більш економною і ефективною.
Про це пише Bloomberg.
«Акції зросли в ході торгів після закриття нью-йоркських ринків у середу. Якщо зростання збережеться, це буде найбільший внутрішньоденний стрибок з липня 2013 року. Цукерберг, який провів минулий рік, обіцяючи далеке майбутнє в метавсесвіті, був більше зосереджений на нагальних проблемах, таких як надсилання користувачам найактуальніших відео в потрібний час, і отримання значного прибутку від продуктів для обміну повідомленнями. Він назвав 2023 рік «Роком ефективності», — пише агентство.
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«Ми працюємо над спрощенням нашої організаційної структури та усуненням деяких рівнів середнього менеджменту, щоб швидше приймати рішення, а також над розгортанням інструментів штучного інтелекту, щоб допомогти нашим інженерам бути більш продуктивними», — сказав Цукерберг під час телефонної розмови з інвесторами.
У четвертому кварталі продажі компанії впали на 4% до $32,2 млрд, що стало третім періодом зниження поспіль.
Незважаючи на це, загальна сума перевершила оцінки аналітиків, а Meta прогнозує дохід від $26 млрд до $28,5 млрд за перший квартал, що відповідає середньому прогнозу на рівні $27,3 млрд.
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Аналітики прогнозують, що Meta повернеться до зростання після поточного періоду.
"Meta, акції якої цього року зросли на 27%, перебуває на підйомі після найгіршого року для її акцій в історії. Компанія зіткнулася зі зниженням попиту з боку рекламодавців через слабкість економіки в цілому, а також зміну правил конфіденційності на iPhone від Apple Inc., що ускладнило для Meta можливість пропонувати таргетовану рекламу.
У листопаді Meta скоротила 11 000 робочих місць, або 13% робочої сили, що стало першим в її історії великим звільненням", — нагадує Bloomberg.
Крім цього, Цукерберг витратив десятки мільярдів доларів на створення метавсесвіту. Ці зусилля все ще перебувають на ранніх стадіях, а це означає, що значна частина інвестицій не принесе негайного прибутку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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