AirPods отримають функцію перекладу розмов у реальному часі — Finance.ua

AirPods отримають функцію перекладу розмов у реальному часі 17.03.2025, 00:11 — Технології&Авто

AirPods отримають функцію перекладу розмов у реальному часі

Apple працює над інтеграцією перекладу в реальному часі для власників AirPods.

Про це повідомляє MacRumors.

Зазначається, що функція дозволить двом людям, які говорять різними мовами, спілкуватися без бар’єрів. Переклад відбуватиметься через додаток Translate на iPhone.

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За інформацією видання, iPhone автоматично розпізнає мову співрозмовника, перекладає її та передає результат у навушники. Коли користувач відповідає, його мова теж перекладається та озвучується iPhone.

Apple також удосконалює застосунок Translate та готується до випуску AirPods Pro 3 у 2025 році. Поки що невідомо, чи буде функція доступною для всіх моделей AirPods або лише для нових.

Очікується, що ця можливість стане частиною iOS 19, реліз якої запланований на осінь 2025 року.

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