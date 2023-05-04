Airbnb впроваджує понад 50 нових функцій та оновлень — Finance.ua

Airbnb впроваджує понад 50 нових функцій та оновлень Сьогодні 22:32 — Нерухомість

Airbnb впроваджує понад 50 нових функцій та оновлень

Airbnb Inc. модернізує платформу з оренди житла, щоб послабити напруженість між гостями та господарями напередодні напруженого літнього сезону подорожей. Зміни мають зробити ціноутворення більш прозорим.

Про це пише пише Bloomberg.

Компанія впроваджує понад пів сотні нових функцій та оновлень, призначених для підвищення прозорості цін, процедур оплати, доступності та ін.

Зміни стосуються відгуків, отриманих із мільйонів запитів до служби підтримки клієнтів, десятків тисяч повідомлень у соціальних мережах та розмов із сотнями тисяч господарів та гостей.

«Ми, безперечно, помічали, що втрачаємо людей», — сказав головний виконавчий директор Браян Ческі. За його словами, минулого літа було «щось на зразок тривожного дзвінка», оскільки він почав помічати більше скарг у соціальних мережах.

Щоб зробити ціни більш прозорими та зрозумілими, Airbnb розробила систему, що дає змогу гостям переглядати загальну вартість, включаючи всі збори до сплати податків у всьому додатку.

Господарі також отримають нові інструменти для встановлення конкурентоспроможних цін, додавання знижок та порівняння своїх оголошень з аналогічними у своєму регіоні. Господарі можуть переглядати загальну ціну за ніч у додатку, щоб завжди знати, скільки заплатять гості. Airbnb вводить низку змін, у тому числі зниження комісій, додавання можливості оплати на виплат, а також новий інструмент знижок для господарів, що дає можливість давати кращі пропозиції.

Також Airbnb повертається до Airbnb Rooms, прагнучи залучити молодих мандрівників. У категорії «Номери» буде понад 1 млн пропозицій із середньою вартістю $67 за ніч, де гості проживатимуть разом із господарями, розділяючи приміщення загального користування.

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Ческі зазначив, що Airbnb вивчає способи використання ШІ-технології в роботі. «Існує так багато даних про ціни та дані про місцезнаходження — так багато речей, які ми можемо зробити. Ми хочемо бути в авангарді», — сказав він.

Зараз у Airbnb понад 4 млн господарів, які прийняли 1,4 млрд гостей у житлах від будинків на деревах до особняків по всьому світу. Після того як компанія спочатку постраждала через пандемію, тоді пережила бум в епоху роботи вдома й отримала вигоду з незадоволеного попиту на подорожі. Очікується, що цього року Airbnb відвідають понад 300 млн гостей.

Дохід платформи для оренди житла Airbnb сягнув $2,88 млрд у третьому кварталі 2022 року, свідчить інформація на її сайті. Компанія назвала WS три місяці найприбутковішими за всю історію. Досягти таких результатів компанії допомогло зняття ковідних обмежень — люди знову подорожують, зазначили в Airbnb.

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