Airbnb представляє нові функції сервісу: які послуги стали доступні користувачам — Finance.ua

Airbnb представляє нові функції сервісу: які послуги стали доступні користувачам Вчора 23:00 — Технології&Авто

Airbnb представляє нові функції сервісу: які послуги стали доступні користувачам

На початку цього року Airbnb змінив ситуацію, запровадивши 53 нові функції на основі відгуків користувачів, включаючи прозорість комісії та нижчу плату за щомісячне проживання. Тепер, приблизно через 4 місяці, платформа повертається з додатковими оновленнями.

Про це повідомляє Travel and Leisure.

Перше — програмісти покращили пошук. Тепер, якщо запит не дає результатів, автоматично підтягуватимуться опції недалеко від вибраного місця. Крім того, можна буде шукати житло з king-size ліжками та pet-friendly господарями.

Основною зміною є план Airbnb щодо перевірки списків. Airbnb тепер показуватиме значок, який гарантує існування нерухомості, точну адресу та доступ до неї у господаря.

«Ми просто хочемо бути сайтом, де люди довіряють правдивості інформації», — сказав Браян Ческі, генеральний директор і співзасновник Airbnb.

Для цього платформа попросить господарів завантажити фотографії, а потім перейде до помешкання та скористається додатком Airbnb, щоб зробити фотографії в реальному часі. Використовуючи GPS-координати та фотографії в реальному часі, програма використовуватиме штучний інтелект, щоб отримати «оцінку впевненості». За потреби на місце виїде співробітник Airbnb. Все для того, щоб користувачі нарешті змогли довіряти платформі на 100%.

За словами Airbnb, ці оновлення — і ті, що з’являться пізніше цього року — базуються на запитах користувачів. Відгуки допомогли визначити пріоритетність змін, над деякими з яких платформа вже працювала. Ческі додав, що компанія завжди прислухається до відгуків спільноти і ніколи не припинить вдосконалювати сервіс.

Які оновлення вже діють

Одним з травневих оновлень стала прозорість комісій за допомогою функції «відображення загальної ціни», яка показує вашу вартість, включаючи всі комісії, а не лише нічну ставку. З моменту запуску понад 8 мільйонів гостей забронювали подорожі за допомогою цієї функції.

Крім того, щоб розв’язати проблему доступності, у травні платформа також запровадила заходи, аби заохотити хостів пропонувати конкурентоспроможні ціни. Замість того, щоб говорити господарям, що робити, Ческі сказав, що платформа надала їм дані з тарифами в їхньому районі та показниками інших хостів, які отримують і не отримують бронювання.

За даними Airbnb, 4 з 5 господарів тепер використовують інструмент ціноутворення, дві третини хостів пропонують щотижневі або щомісячні знижки, а близько 260 000 оголошень зменшили або скасували плату за прибирання.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.