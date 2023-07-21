Де дешево зупинятися в Airbnb: 10 найкращих міст світу (інфографіка) — Finance.ua
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Де дешево зупинятися в Airbnb: 10 найкращих міст світу (інфографіка)

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Де дешево зупинятися в Airbnb: 10 найкращих міст світу (інфографіка)
Де дешево зупинятися в Airbnb: 10 найкращих міст світу (інфографіка)
Фахівці Moneyzine проаналізували ціни на житло в 35 популярних туристичних містах. За результатами випустили рейтинг із напрямками, де Airbnb є більш бюджетним варіантом.
Щоб підготувати топ, команда вивчила сайти Airbnb та Trivago. Для кожної локації вирахували середню вартість житла за ніч.
Де дешево зупинятися в Airbnb: 10 найкращих міст світу (інфографіка)

Які туристичні локації Європи найбільш переповнені

Цей літній сезон один із найбільш завантажених за всю історію. Туристам варто шукати альтернативу популярним локаціям, адже вони просто переповнені відвідувачами.
Експерти порталу The Thinking Traveller вивчили відгуки на спеціалізованих сайтах та у соцмережах за ключовими словами «занадто переповнено», «не проштовхнутися» тощо. До списку потрапили найбільш відвідувані пам’ятки в Європі.
Найбільше відгуків про натовпи отримали 10 наступних локацій:
  1. Единбурзький замок, Шотландія;
  2. Букінгемський палац, Англія;
  3. Сіам Парк, Тенерифе, Іспанія;
  4. Гранд-канал, Венеція, Італія;
  5. Римські лазні, Бат, Англія;
  6. Лондонський Тауер, Англія;
  7. Лувр, Париж, Франція;
  8. Акрополь, Афіни, Греція;
  9. Британський музей, Лондон, Англія;
  10. Музей Орсе, Париж, Франція.
Також названі «найзавантаженіші» туристичні пам’ятки в популярних серед туристів Італії, Іспанії, Греції.
Очевидно, що відвідувати ці місця найкраще поза сезоном відпусток та свят, а також більше шансів роздивитися пам’ятки у будні.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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