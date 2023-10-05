Airbnb планує розширити сегмент довгострокової оренди та запустити прокат авто — Finance.ua
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Airbnb планує розширити сегмент довгострокової оренди та запустити прокат авто

Світ
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Airbnb планує розширити сегмент довгострокової оренди та запустити прокат авто
Airbnb планує розширити сегмент довгострокової оренди та запустити прокат авто
Американський сервіс бронювання житла Airbnb планує трансформувати бізнес-модель, зокрема, розширити сегмент довгострокової оренди та впровадити послугу прокату авто.
Про це повідомляє Financial Times.
Генеральний директор Airbnb Брайан Ческій заявив, що перші кроки на шляху до реалізації плану буде зроблено вже наступного місяця в рамках «наймасштабнішого оновлення за всю історію компанії».
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Нарощування пропозиції довгострокової оренди житла буде одним із основних напрямів діяльності сервісу в цьому і наступному роках.
За підсумками другого кварталу кількість заброньованих на термін понад 30 днів об'єктів нерухомості становила лише 18% від загальної кількості заявок на бронь, оброблених Airbnb.
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Гендиректор компанії вважає, що цю частку може бути збільшено, оскільки після пандемії у світі сформувався попит на оренду житла терміном від одного до трьох місяців. А величина цього попиту сильно недооцінена.
Також компанія планує приділити окрему увагу організації прокату машин.
«Автомобіль — це другий за величиною актив у житті людини після її будинку», — наголосили в компанії.
Крім того, в рамках планів з диверсифікації сервіс також розглядає можливість надання клієнтам послуг ресторанного бізнесу.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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