Airbnb планує розширити сегмент довгострокової оренди та запустити прокат авто — Finance.ua

Airbnb планує розширити сегмент довгострокової оренди та запустити прокат авто Сьогодні 18:00 — Світ

Airbnb планує розширити сегмент довгострокової оренди та запустити прокат авто

Американський сервіс бронювання житла Airbnb планує трансформувати бізнес-модель, зокрема, розширити сегмент довгострокової оренди та впровадити послугу прокату авто.

Генеральний директор Airbnb Брайан Ческій заявив, що перші кроки на шляху до реалізації плану буде зроблено вже наступного місяця в рамках «наймасштабнішого оновлення за всю історію компанії».

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Нарощування пропозиції довгострокової оренди житла буде одним із основних напрямів діяльності сервісу в цьому і наступному роках.

За підсумками другого кварталу кількість заброньованих на термін понад 30 днів об'єктів нерухомості становила лише 18% від загальної кількості заявок на бронь, оброблених Airbnb.

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Гендиректор компанії вважає, що цю частку може бути збільшено, оскільки після пандемії у світі сформувався попит на оренду житла терміном від одного до трьох місяців. А величина цього попиту сильно недооцінена.

Також компанія планує приділити окрему увагу організації прокату машин.

«Автомобіль — це другий за величиною актив у житті людини після її будинку», — наголосили в компанії.

Крім того, в рамках планів з диверсифікації сервіс також розглядає можливість надання клієнтам послуг ресторанного бізнесу.

Економічна Правда За матеріалами:

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