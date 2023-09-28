Airbnb допоможе у післявоєнному відновленні туристичної галузі України — Finance.ua

Airbnb допоможе у післявоєнному відновленні туристичної галузі України Сьогодні 01:43 — Казна та Політика

Airbnb допоможе у післявоєнному відновленні туристичної галузі України

Платформа Airbnb промотуватиме Україну як туристичний напрямок та сприятиме відновленню тургалузі після війни.

Про це повідомила голова Державного агентства розвитку туризму Марʼяна Олеськів. Вона разом із Натаном Блечарчиком, співзасновником і головним стратегічним директором Airbnb підписали відповідний меморандум.

«Ми спільно будемо працювати над популяризацією нашої країни як туристично привабливої дестинації! Мова також і про Крим, щойно наші ЗСУ його деокупують», — написала очільниця ДАРТ.

Підписаний Меморандум фактично закріплює наміри про спільну участь у відновленні туристичної галузі України.

За словами Олеськів, щойно стане безпечно й відновиться авіасполучення, Україна прогнозовано стане одним із головних туристичних векторів Європи.

Airbnb висловив готовність стати партнером ДАРТ, який поширюватиме привабливість України поміж мільйонів своїх користувачів, а також ділитиметься з даними з платформи.

Наразі Львівський туристичний офіс вже почав отримувати дані з Airbnb.

Airbnb допомогла знайти безкоштовне тимчасове житло по всьому світі для 130 000 українців і українок, які змушені були покинути країну, та продовжує постійну підтримку України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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