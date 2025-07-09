Афера на будівництві житла для ЗСУ: адвокати виманили у забудовника понад 2 млн доларів — Finance.ua

Афера на будівництві житла для ЗСУ: адвокати виманили у забудовника понад 2 млн доларів Сьогодні 05:13 — Кримінал

Афера на будівництві житла для ЗСУ: адвокати виманили у забудовника понад 2 млн доларів, Фото: npu.gov.ua

Нацполіція ліквідувала групу шахраїв, які виманили у забудовника понад 2 млн доларів.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції України.

Кримінальна поліція встановила, що двоє адвокатів — батько та син — зробили підприємцю «вигідну» пропозицію: вони оформлять документи на ділянку землі військової частини у Львові, а він збудує там багатоквартирний будинок. Зловмисники повідомили забудовнику, що для залагодження юридичних моментів потрібно понад 2 млн доларів.

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Кошти потерпілий передав «партнерам» готівкою у декілька етапів, а натомість отримав завідомо підроблені документи.

Поліція провела 8 обшуків за місцем мешкання зловмисників у Тернопільській області та м. Києві. Вилучено документацію, мобільні телефони, автомобілі.

Слідчі Нацполіції оголосили фігурантам про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави, яка сягнула понад 60 млн гривень для кожного.

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