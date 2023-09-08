Аеропорт «Київ» відновлять за гроші німецьких благодійників — Finance.ua

Аеропорт «Київ» відновлять за гроші німецьких благодійників Сьогодні 19:15 — Казна та Політика

Аеропорт «Київ» відновлять за гроші німецьких благодійників

Один із найбільших операторів аеропортів Європи Fraport допоможе в післявоєнному відновленні аеропорту «Київ».

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він поспілкувався онлайн із виконавчим директором компанії Fraport Штефаном Шульте. Під час розмови той повідомив, що компанія передасть Києву 100 тисяч євро благодійної допомоги.

Також Кличко та Шульте обговорили допомогу німецьких партнерів у майбутньому, післявоєнному відновленні й налагодженні роботи українських аеропортів. Серед них — муніципальний аеропорт столиці «Київ» імені І. Сікорського.

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Нагадаємо, українська авіакомпанія Air Ocean Airlines запропонувала відновити польоти аеропорту Ужгорода, для цього вона готова використати два розроблені в Україні літаки Ан-148, які використовувала до широкомасштабного російського вторгнення.

Водночас пресслужба Закарпатської ОВА відповіла , що про відкриття аеропорту «Ужгород» до кінця війни не може бути й мови, оскільки безпека цивільних вище за бізнес-інтереси перевізника, а аргументи про те, що аеродром знаходиться впритул до кордону з країною НАТО, — примарні.

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