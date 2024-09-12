Adobe представила новий інструмент, який перетворює зображення на відео — Finance.ua

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Adobe представила новий інструмент, який перетворює зображення на відео

Технології&Авто
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Adobe представила новий інструмент, який перетворює зображення на відео
Adobe представила новий інструмент, який перетворює зображення на відео
Adobe представила нові інструменти, які перетворюють текст та фото на відео за допомогою ШІ.
Про це повідомляє The Verge.

Що сталося

Adobe показала нові функції на базі ШІ, які перетворюють текст та фото на відео. Нові інструменти є частиною Firefly — моделі для роботи з відео та аудіо, яку Adobe анонсувала ще в квітні.
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Завдяки новим функціям можна створювати відео на основі тексту з можливістю керувати «камерою» для зміни кутів і рухів зйомки. Є також інструмент, який може перетворювати зображення на відео, використовуючи інші фото як приклад.
За словами віцепрезидента Adobe з генеративного ШІ Олександра Костіна, наразі відео, створені за допомогою цих інструментів, можуть тривати не більше 5 секунд. Нові функції спочатку стануть доступні в бета-версії окремого застосунку Firefly пізніше цього року, а згодом інтегруються в Creative Cloud, Experience Cloud і Adobe Express.
За матеріалами:
vctr.media
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