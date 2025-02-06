Adobe Acrobat впроваджує AI-асистента для спрощення роботи з документами — Finance.ua

Adobe Acrobat впроваджує AI-асистента для спрощення роботи з документами 06.02.2025, 00:34 — Технології&Авто

Adobe Acrobat впроваджує AI-асистента для спрощення роботи з документами

Новий AI-асистент в Acrobat дозволяє користувачам взаємодіяти з PDF-документами за допомогою чат-інтерфейсу. Він може узагальнювати зміст, пояснювати складні терміни та відповідати на запитання щодо документа. Це особливо корисно при роботі з юридичними контрактами та іншими складними текстами.

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Функція доступна як додатковий сервіс за $4,99 на місяць для користувачів з безкоштовними або платними індивідуальними акаунтами Acrobat. Раніше подібний AI-асистент був доступний лише для користувачів планів Standard ($12,99 на місяць), Pro ($19,99 на місяць) та Teams.

Цей крок є частиною стратегії Adobe щодо інтеграції генеративних AI-технологій у свої продукти, надаючи користувачам інтуїтивні інструменти для підвищення продуктивності та спрощення роботи з документами.

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