91% громад підвищили зарплати педагогам
Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій провів моніторинг заробітних плат українських учителів за січень-лютий 2026 року. За його результатами, у 91,9% територіальних громад оплата праці педагогів зросла на 30% і більше завдяки підвищенню надбавки за престижність.
Про це повідомив голова комітету Сергій Бабак.
Результати моніторингу
Аналіз охопив 1 463 територіальні громади та дозволив оцінити ситуацію з виплатою надбавок і доплат, профінансованих із місцевих бюджетів.
Порівняно із середнім рівнем надбавки у 2025 році:
- 593 громади (40,5%) підвищили її розмір;
- 752 громади (51,4%) залишили без змін;
- 106 громад (7,3%) зменшили;
- 12 громад (0,8%) не виплачували надбавку.
Зазначається, що остання категорія здебільшого охоплює громади на тимчасово окупованих або прифронтових територіях.
«Це означає, що в 91,9% громад реальна заробітна плата виросла на 30% і більше (за рахунок збільшеної доплати за престижність), а в 7,3% громад реальна зарплата виросла менше, ніж на 30%», — зазначив Бабак.
Розміри надбавок суттєво відрізняються
Рівень доплат за престижність варіюється залежно від громади:
- 30% платили в 206 громадах (14,1%);
- 25−30% — у 109 громадах (7,5%);
- 20−25% — у 433 громадах (29,6%);
- 15−20% — у 251 громаді (17,2%);
- 10−15% — у 282 громадах (19,3%);
- 5−10% — у 84 громадах (5,7%).
Ще 86 громад (5,9%) встановили мінімальну надбавку на рівні 5%.
Причини зниження надбавок
У 106 громадах зафіксовано зменшення надбавки за престижність.
За словами голови комітету, відсутність достатнього ресурсу викликана такими факторами, як збереження неоптимізованої мережі закладів освіти, наявність значної кількості малокомплектних шкіл і класів із низькою наповнюваністю, що призводить до неефективного використання бюджетних коштів і збільшення витрат на одного учня.
Адже МОН закладає у формулу 25% надбавки за престижність і відповідне фінансування надходить в громади, тож якщо громада має оптимізовану і ефективну мережу закладів освіти, вона має можливість виплачувати надбавку в максимальному розмірі, і навіть має залишки на забезпечення додаткових освітніх потреб своєї громади. Відповідно, якщо оптимізації процесів немає, то і на надбавку грошей немає, і залишки не зʼявляються.
«Ми із Секретаріатом Комітету запросили інформацію про залишки коштів освітньої субвенції на рахунках громад та провели додаткові розрахунки», — наголосив Бабак.
Комітет також проаналізував залишки коштів освітньої субвенції. Зі 106 громад, які зменшили надбавку за престижність, у 9 громадах була реальна можливість виплачувати більший розмір надбавки (залишки на рахунках 0.8−1.8 млн грн), однак вони цього не зробили. У 5 громадах — навіть на рівні максимальних 30%, ще у 4 — із потенційним підвищенням на 4,7−16,4%.
«Зараз у нас фактично сформувалися різні розміри оплати праці педагогічних працівників на рівні територіальних громад. У частині громад надбавка за престижність виконує свою стимулюючу функцію, тоді як в інших її розмір залишається мінімальним або навіть зменшується. Це створює нерівні умови для вчителів і не відповідає задекларованій державній політиці щодо підвищення престижності педагогічної праці», — додав чиновник.
91% громад підвищили зарплати педагогам
