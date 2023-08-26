80% керівників жалкують про те, що вирішили повернути співробітників в офіси — Finance.ua
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80% керівників жалкують про те, що вирішили повернути співробітників в офіси

Фондовий ринок
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80% керівників жалкують про те, що вирішили повернути співробітників в офіси
80% керівників жалкують про те, що вирішили повернути співробітників в офіси
Переважна більшість керівників шкодують про рішення повернути працівників в офіси.
Про це свідчать результати опитування компаній Envoy та Hanover Research.
У дослідженні взяли участь понад 1150 керівників вищої ланки та менеджерів у США. 80% із них заявили, що підійшли б до рішення про повернення в офіс інакше, якби володіли інформацією про відвідуваність офісів працівниками, використання ними офісних ресурсів та іншими пов’язаними даними.
Проблема полягає в тому, що працівники приходять та йдуть у різний час дня й тижня, а дотримання внутрішньої політики може сильно відрізнятися залежно від місця розташування.
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Це унеможливлює для керівників розуміння того, скільки людей перебуває на місці в той чи інший день, та як найкраще розподілити простір і ресурси в організації.
«Ми працюємо в гібридному середовищі, де немає стабільності у відвідуваності протягом тижня. З такою великою мінливістю важко зрозуміти, як підвищити ефективність, щоб заощадити критично важливий бюджет», — цитує Envoy одного з менеджерів компанії Braze.
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Як відомо, пандемія COVID-19 змусила людей змінити формат роботи та впродовж тривалого часу працювати з дому. Після завершення пандемії чимало компаній закликають працівників знову вертатися в офіси. Деякі з них пропонують змішаний формат роботи, коли працівник може приходити в офіс, приміром, кілька днів на тиждень, а решту часу працювати з дому.
Приміром, Zoom просить усіх співробітників у радіусі 50 миль (80 км) від офісу компанії працювати принаймні два дні на тиждень за змішаним графіком. А от Google впроваджує нову стратегію, щоб заохотити своїх співробітників повертатися в офіс, пропонуючи спеціальну пропозицію в готелі на території кампусу її штаб-квартири у Маунтін-В'ю, штат Каліфорнія.

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За матеріалами:
mezha.media
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