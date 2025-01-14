7500 біткоїнів залишаться на звалищі — суд відмовив у пошуках власнику HDD на $700 млн Сьогодні 18:35 — Криптовалюта

Старий HDD з ноутбука / Glen Carrie, Unsplash

Схоже, багаторічна історія HDD з 7500 біткоїнами добігає кінця. Суд відмовив власнику накопичувача на $700 млн у пошуках на звалищі в Уельсі.

Власник жорсткого диска, який опинився на звалищі з 7500 біткоїнами, які зараз коштують близько $700 млн, не припиняє шукати їх вже 12 років. Ще у жовтні минулого року за підтримки створеного Хауеллсом консорціуму інвесторів чоловік вирішив позиватися до міста, «тому що вони не повертають мені мій мішок для сміття». Але Високий суд Англії та Уельсу відмовив йому у можливості проводити пошукові роботи на смітнику міста Ньюпорт.

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У четвер 9 січня Високий суд вирішив, що справа Хауеллса не має розумних шансів на успіх у суді. Судова інстанція встала на бік міської ради та відхилила позов, за яким він сподівався отримати доступ до звалища для розкопок або ж £495 314 800 від влади міста як компенсацію.

Негаразди у Хауеллса з втраченими біткоїнами почалася у серпні 2013 року. Він виявив, що його дівчина викинула старий жорсткий диск від ноутбука з гаманцем біткоїнів, які він видобув ще у 2009 році. Проте пізніше Хауеллс зізнався, що сам викинув пристрій.

Згідно з законодавством Великої Британії, все, що потрапляє у сміття, яке збирає місто, стає її власністю.

По-друге, справа Хауеллса не відповідає встановленому Великобританією шестирічному терміну давності. Хоча про втрачені біткойни було відомо у 2013 році, Хауеллс вирішив подати до суду на місто лише у 2024 році.

ЗМІ опублікували коментарі Хауеллса після винесення судового рішення. Він каже, що дуже засмучений цим рішенням. Аргументи позивача фактично не заперечували правило власності міста, але містили заперечення щодо терміну давності. Невдалий власник величезного статку каже, що він «намагався взаємодіяти з міською радою Ньюпорта всіма доступними для людини способами протягом останніх 12 років». Зокрема, він пропонував місту 10% від вартості біткоїнів.

Консорціум з порятунку HDD оцінив у 80% ймовірність відновлення даних. Хауеллс та партнери були готові витратити близько $13 млн на проєкт з пошуку, який тривав би три роки.

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