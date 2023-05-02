7 млн українців опинилися за межею бідності через війну - Світовий банк — Finance.ua
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7 млн українців опинилися за межею бідності через війну - Світовий банк

Особисті фінанси
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7 млн українців опинилися за межею бідності через війну - Світовий банк
7 млн українців опинилися за межею бідності через війну - Світовий банк
Рівень бідності в Україні збільшився з 5,5% до 24,2% у 2022 році, внаслідок чого 7,1 млн людей опинилися за межею бідності.
Про це свідчать дані нещодавнього звіту Світового банку, передає британська газета The Guardian.
Зазначається, що між містом і селом спостерігається великий розрив, а найвідчутніші наслідки зубожіння саме у сільській місцевості.
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«Враховуючи, що безробіття неофіційно становить 36%, а інфляція досягла 26,6% наприкінці 2022 року, в майбутньому все більше українців можуть опинитися за межею бідності», — попередив регіональний директор установи зі Східної Європи Аруп Банерджі.
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Як пише The Guardian, в Україні різко подорожчали їжа, паливо та послуги. Вартість деяких речей виросла на 50%.
Економістка Олена Білан розповіла, що без величезного пакета фінансової підтримки з боку міжнародних партнерів на $43 млрд, ситуація була б ще гіршою.
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«Ми спостерігаємо падіння ВВП на 30% переважно тому, що Україна експортує 80% своїх товарів через порти, до яких вона більше не має доступу. У нас була інфляція у 26% — знову ж таки, що могло бути й гірше — але зарплати людей залишилися незмінними, а валюта знецінилася щодо долара на 20%», — пояснила вона.
Експертка додала, що найпроблемнішим у цій ситуації залишається питання працевлаштування людей.
Нагадаємо, НБУ прогнозує, що у 2023 році інфляція сповільниться до 14,8%, а в наступні роки — повернеться до однознакового рівня.
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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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