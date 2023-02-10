500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей за активністю заміни старих ламп — Finance.ua
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500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей за активністю заміни старих ламп

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500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей за активністю заміни старих ламп
500 тисяч на день: голова Укрпошти назвав топ-5 областей за активністю заміни старих ламп
Обмін ламп відбувається у відділеннях «Укрпошти» з можливістю попередньої реєстрації через додаток «Дія». Зазвичай процедура реєстрації триває два дні, але можна обміняти лампи й без неї.
«Від 30 січня у відділеннях „Укрпошти“ обміняли 2,5 млн ламп: близько 500 тис. ламп отримали українці, які попередньо зареєструвалися через додаток Дія», — прокоментував процес обміну генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський.
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Ще 2 млн ламп отримали українці, які прийшли з документами та лампами до відділень без попередньої реєстрації. За словами Смілянського, близько 700 тис. ламп, які українці замовили через «Дію», готуються до видачі або вже чекають у відділеннях на своїх замовників.
Найактивніше лампи обмінюють у наступних регіонах:
  • у Київській області — 385,4 тис.;
  • Дніпропетровській — 209,2 тис.;
  • Львівській — 193,7 тис.;
  • Черкаській — 134,5 тис.;
  • Сумській — 129,2 тис.
«Після того, як з 8 лютого програма обміну ламп поширилася на всі міста та смт країни, ми фіксуємо обмін у середньому 500 тис. ламп на день», — ділиться статистикою Смілянський.
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У переважній більшості випадків на обмін приносять традиційні лампи, проте зустрічаються і особливі: за формою чи кольором.
«Такі теж приймаємо, оскільки важливо якнайбільше людей забезпечити новими енергозберігаючими LED-лампами», — зазначає Смілянський.

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За матеріалами:
УБР
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