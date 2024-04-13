5 тисяч гривень громадянам, які не виїжджали за кордон під час війни: новий фейк від аферистів — Finance.ua
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5 тисяч гривень громадянам, які не виїжджали за кордон під час війни: новий фейк від аферистів

Особисті фінанси
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5 тисяч гривень громадянам, які не виїжджали за кордон під час війни: новий фейк від аферистів
5 тисяч гривень громадянам, які не виїжджали за кордон під час війни: новий фейк від аферистів, Фото: freepik
З початком повномасштабного вторгнення аферисти активізувалися та націлилися на вразливі категорії громадян. Так, деякі Telegram-канали публікують неправдиву інформацію. Особливо це стосується соціальних виплат.
Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Наразі мережею шириться неправдива інформація, яку подають від імені віцепрем'єр-міністра Ірини Верещук.
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Для підтвердження використовують відео, у якому вона нібито обіцяє 5 тис. гривень громадянам, які жодного разу від початку війни не виїжджали за кордон.
Це не є правдою. Зловмисники додали допис до частини старого ефіру, який змінює суть, — вийшов фейк.
«Щойно завершилося засідання Кабінету Міністрів, де ми прийняли постанову щодо порядку таких виплат. Отже, одноразова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного члена родини…», — таку фразу дійсно було озвучено.
Однак у відео Верещук зверталася до мешканців Миколаївської та Херсонської областей, які постраждали від підтоплення внаслідок підриву ворогом Каховської ГЕС минулого року.
Тоді постраждалі українці могли отримати одноразову грошову виплату.
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У відомстві наголошують, щодо соціальних виплат керуйтеся лише офіційною інформацією від державних органів.
Не відкривайте підозрілі посилання, а також не надавайте свої персональні та банківські дані.
Нагадаємо, фінансові дані — це будь-яка інформація, що стосується фінансових транзакцій, активів, заборгованостей, банківських рахунків та карток, страхових полісів.
Тому захист фінансових даних та паролів є важливою складова безпеки фінансового життя кожного.
За матеріалами:
Телеканал 24
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