5 марок та моделей авто з пробігом, які найчастіше експортували з Польщі — Finance.ua

5 марок та моделей авто з пробігом, які найчастіше експортували з Польщі Сьогодні 17:05 — Особисті фінанси

5 марок та моделей авто з пробігом, які найчастіше експортували з Польщі

Аналітики Інституту дослідження авторинку IBRM Samar вивчили інформацію, котра стосується зняття з обліку автомобілів у Польщі.

Цього разу оглянули зняття з реєстрації, причиною яких є відчуження за кордон. Разом із крадіжкою це три найпоширеніші причини, зафіксовані в державних базах даних, які загалом охоплюють 99,4% зняття з реєстрації автомобілів із допустимою максимальною масою до 6 тонн у Польщі у 2024 році.

Через відчуження за кордон, за даними польського Центрального реєстру транспортних засобів (ЦР ТЗ), минулого року було знято з реєстрації 43 593 легкових та легких комерційних автомобілів з допустимою максимальною масою до 6 тонн, що означає зниження на 37,5% порівняно з попереднім роком. 2022 рік був рекордним у цьому плані (понад 100 тис. одиниць), і на це певний вплив мала війна в Україні.

Це підтверджували й українські статистичні дані: у 2022 році в Україну було ввезено з-за кордону та зареєстровано 404,8 тис. уживаних легкових автомобілів. Понад половину з них завезли в Україну в період так званого нульового митного оформлення.

Щодо наймолодших автомобілів (віком до 3 років), придбаних у Польщі, відчуження за кордон є найчастішою причиною зняття з реєстрації — воно становить аж 95,8% випадків.

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В аналізованому періоді індивідуальні зняття з реєстрації становили 19,8% випадків (8 651 автомобіль). Переважна більшість, а саме 80,2% (34 942 транспортні засоби), — це наслідок інформації, яка надходить з інших країн і вручну вноситься посадовцями до польської системи реєстрації транспортних засобів. Це спричиняє значні затримки в оновленні даних, що визнають і самі чиновники.

Дані з баз показують, що за кордон найчастіше виїжджають переважно автомобілі віком кілька років. Роки випуску 2021, 2022, 2023 становили 49,4% випадків зняття з реєстрації. Подібну частку — 49,7% - мають автомобілі, зняті з реєстрації, які належали фізичним особам.

Які автомобілі найчастіше покидали Польщу

У рейтингу топ-5 за марками розташувалися:

Volkswagen (5 319 шт.) Ford (4 200 шт.) Renault (3 477 шт.) Skoda (3 304 шт.) Toyota (3 075 шт.).

У групі топ-5 моделей лідирують комерційні автомобілі:

Iveco Daily (1 522 шт.) Renault Master (1 420 шт.) Mercedes Sprinter (1 376 шт.) Dacia Duster (1 103 шт.) Skoda Fabia (1 025 шт.)

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