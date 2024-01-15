5 країн, які найбільше постраждали від інфляції у 2023 році — Finance.ua

5 країн, які найбільше постраждали від інфляції у 2023 році Сьогодні 21:03 — Світ

5 країн, які найбільше постраждали від інфляції у 2023 році

У 2023 році низка держав зіштовхнулись із інфляцією. Це була відчайдушна боротьба центральних банків і урядів країн світу з цим явищем, яке стало одним з найсерйозніших викликів для економіки останнім часом.

Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев опублікував у Телеграм-каналі список країн, які найбільше постраждали від інфляції.

5 країн, які найбільше постраждали від інфляції у 2023 році

Аргентина — 211,4% (увірвалась у лідерські перегони в останній місяць року, у листопаді було 160,9%). «Перед новообраним Президентом Хав'єром Мілеєм стоїть чимало викликів, і це один з найголовніших. Аргентинське песо тільки у грудні девальвувало на 50%, а центробанк країни поки що запропонував надрукувати купюри номіналом 10 і 20 тисяч песо (наразі найбільша купюра в обігу — 2000 песо, тоді як ще у 2016 році - було лише 100 песо)», — пише Гетманцев;

Ліван — 210−211% (у листопаді - 211,9%, у жовтні -215,4%);

Венесуела — 189,8% (тоді як у листопаді було 282,8%, а на піку минулого року, у березні - майже 440%);

Сирія — 79,1%;

Туреччина — 64,8%.

Інфляція у Сьєрра-Леоне очікується на рівні 54%, у Конго — близько 46%, у діапазоні від 30% до 40% - в Ірані, Єгипті, Малаві, Суринамі та М’янмі, у діапазоні від 20% до 30% - у Пакистані, Нігерії, Ефіопії, Зімбабве, Лаосі та Гаїті.

Країни, які зареєстрували дефляцію

Що ж до тих держав, які зареєстрували дефляцію (а це у більшості випадків ознака структурних проблем в економіці) або близькі до нуля темпи зростання цін, то їх перелік доволі строкатий:

Камерун (-17,0%, попереднє, листопад — -16,9%);

Афганістан (-8%, попереднє, жовтень — -8%);

Коста-Ріка (-1,8%);

Таїланд (-0,8%);

Китай (-0,3%);

Бенін (+0,4%, хоча у жовтні було -1,1%);

Грузія (+0,4%);

Італія (+0,6%);

Латвія (+0,6%, тоді як у січні було +21,5%);

Вірменія (+0,6%);

Данія (+0,7%).

Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні 2023 року сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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