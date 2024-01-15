5 країн, які найбільше постраждали від інфляції у 2023 році — Finance.ua

5 країн, які найбільше постраждали від інфляції у 2023 році
У 2023 році низка держав зіштовхнулись із інфляцією. Це була відчайдушна боротьба центральних банків і урядів країн світу з цим явищем, яке стало одним з найсерйозніших викликів для економіки останнім часом.
Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев опублікував у Телеграм-каналі список країн, які найбільше постраждали від інфляції.
5 країн, які найбільше постраждали від інфляції у 2023 році
- Аргентина — 211,4% (увірвалась у лідерські перегони в останній місяць року, у листопаді було 160,9%). «Перед новообраним Президентом Хав'єром Мілеєм стоїть чимало викликів, і це один з найголовніших. Аргентинське песо тільки у грудні девальвувало на 50%, а центробанк країни поки що запропонував надрукувати купюри номіналом 10 і 20 тисяч песо (наразі найбільша купюра в обігу — 2000 песо, тоді як ще у 2016 році - було лише 100 песо)», — пише Гетманцев;
- Ліван — 210−211% (у листопаді - 211,9%, у жовтні -215,4%);
- Венесуела — 189,8% (тоді як у листопаді було 282,8%, а на піку минулого року, у березні - майже 440%);
- Сирія — 79,1%;
- Туреччина — 64,8%.
Інфляція у Сьєрра-Леоне очікується на рівні 54%, у Конго — близько 46%, у діапазоні від 30% до 40% - в Ірані, Єгипті, Малаві, Суринамі та М’янмі, у діапазоні від 20% до 30% - у Пакистані, Нігерії, Ефіопії, Зімбабве, Лаосі та Гаїті.
Країни, які зареєстрували дефляцію
Що ж до тих держав, які зареєстрували дефляцію (а це у більшості випадків ознака структурних проблем в економіці) або близькі до нуля темпи зростання цін, то їх перелік доволі строкатий:
- Камерун (-17,0%, попереднє, листопад — -16,9%);
- Афганістан (-8%, попереднє, жовтень — -8%);
- Коста-Ріка (-1,8%);
- Таїланд (-0,8%);
- Китай (-0,3%);
- Бенін (+0,4%, хоча у жовтні було -1,1%);
- Грузія (+0,4%);
- Італія (+0,6%);
- Латвія (+0,6%, тоді як у січні було +21,5%);
- Вірменія (+0,6%);
- Данія (+0,7%).
Нагадаємо, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні 2023 року сповільнилося до 5,1%. Це мінімальне значення з 2020 року, коли інфляція становила 5,0%.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поділитися новиною