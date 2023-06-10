41% українців працюють на своїх звичних робочих місцях — опитування — Finance.ua

41% українців працюють на своїх звичних робочих місцях — опитування Сьогодні 16:00 — Особисті фінанси

41% українців працюють на своїх звичних робочих місцях — опитування

41% з тих, хто працював до війни, працюють на своїх звичних робочих місцях, 14% - працюють частково, 13% - знайшли нове місце роботи.

Про це говорят дані опитування Соціологічної групи « Рейтинг ».

Робота

Попри це третина таких опитаних до цього часу не працює. У динаміці збільшилась кількість тих, хто знайшов нову роботу.

Краща ситуація з роботою у чоловіків та людей середнього віку. Серед переселенців у динаміці суттєво зросла кількість тих, хто зміг працевлаштуватись на нове місце — кожен третій з них зміг знайти нову роботу, частка непрацюючих серед них зменшилась з половини до третини.

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Внутрішня міграція

Кількість респондентів, які були змушені покинути місце постійного проживання, майже не змінилась — сьогодні це 18%.

Найбільше переселенців серед вихідців з східного макрорегіону — більше 60% з них змінили місце проживання.

75% серед переміщених осіб висловлюють намір повернутися додому:

12% - найближчим часом,

14% - хочуть повернутися, але ще почекають,

49% - повернуться, але після закінчення війни.

Водночас 19% зазначили, що вже не повернуться додому, і цей відсоток в динаміці зростає: порівняно з літом минулого року тих, хто не планує повертатись, стало вдвічі більше.

Оцінка можливостей

Щодо економічних можливостей дещо краще респонденти оцінили можливість досягти успіху (41%), хоча на відсутність таких можливостей вказали 26% опитаних.

Також 36% високо оцінили можливість знайти роботу, 40% - оцінили це на середній рівень, і ще 23% - на низький.

Можливість мати стабільний дохід та займатись підприємництвом оцінили дещо гірше: близько 30% оцінили позитивно, близько 35% - посередньо, і 26% - негативно. Найбільш песимістично оцінили можливість сьогодні в Україні зробити кар'єру — 33% вважають, що такої можливості немає або практично немає, хоча ще 28% - оцінили це посередньо, і 32% - позитивно.

За останній рік зросли оцінки можливостей зайнятися підприємництвом та знайти роботу. Оцінки щодо кар'єрних можливостей майже не змінились, щодо доходу та успіху — дещо погіршились за рахунок збільшення посередньої оцінки й зменшення позитивної.

Краще рівень всіх можливостей оцінюють чоловіки, молодь, а також ті, хто повноцінно працює. Пенсіонери не бачать економічних можливостей для себе в Україні сьогодні. Також щодо можливості мати стабільну зарплатню відчутно гіршими (і навіть гіршими ніж серед непрацюючих) є оцінки тих, хто працює частково — вони найбільше відчули зменшення доходу.

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