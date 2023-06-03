Робота і житло на Львівщині: центр зайнятості оприлюднив понад 100 вакансій — Finance.ua

Робота і житло на Львівщині: центр зайнятості оприлюднив понад 100 вакансій Сьогодні 14:35 — Особисті фінанси

Робота і житло на Львівщині: центр зайнятості оприлюднив понад 100 вакансій

На сьогодні на Львівщині зареєстровано понад сто вакансій роботи із наданням житла. Найбільшу кількість працівників шукають у Львові.

Статистику по вакансіям з наданнями житла у Львівській області оприлюднила пресслужба місцевого центру зайнятості

Так, у Львівській філії ЛОЦЗ станом на 29 травня в наявності є 34 вакансії із наданням житла. Найбільшу зарплатню пропонують пивоварам (23 тис. грн) і кухарям (20 тис. грн).

Решта вакансій:

токар — 16 тис. грн;

тракторист — 15 тис. грн;

продавець непродовольчих товарів — 14,5 тис. грн;

бармен — 10 тис. грн;

робітник фермерського господарства - 10 тис. грн;

видувальник скловиробів — 10 тис. грн;

мийник-прибиральник рухомого складу — 9 тис. грн;

монтер колії - 8,7 тис. грн;

дояр — 7,5 тис. грн.

Мінімальний заробіток і проживання також пропонують офіціантам, кухонним робітникам і прибиральникам службових приміщень.

Які вакансії по районах Львівської області

Четвертина вакансій на Львівщині припадає на Червоноградський район. Тут шукають та готові надати житло трактористам-машиністам сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. Таким робітникам готові платити 30 тис. грн, а також компенсувати вартість пального та забезпечують корпоративним мобільним зв’язком.

Натомість кухарю у Червонограді пропонують 10 тис. грн, а офіціанту — 7 тис.

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У Дрогобичі працедавці шукають маляра, підсобних робітників, покоївок і футерувальника-муляра. Їх готові забезпечити житлом і щомісячною зарплатою у розмірі 10 тис. грн. Трохи менше готові платити операторам пральних машин — 9 тис. грн. Найменшу зарплатню пропонують трактористам і психологам — 12 тис. і 8,3 тис. грн. відповідно.

Дві вакансії із житлом зареєстровано у Золочівському районі. Тут шукають лікаря загальної практики (15 тис. грн) і столяра (6,7 тис. грн).

Стрийські роботодавці запрошують шеф-кухаря, якому гарантують 12,8 тис. грн, а також завідувача виробництвом — 9 тис. та дояра — 7 тис. грн. Крім того, тут пропонують житло і мінімальну зарплатню покоївкам і прибиральникам службових приміщень.

У Яворівському районі на 7,2 тис. можуть розраховувати грибоводи, а на 7 тис. грн — бетоняр.

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