Робота і житло на Львівщині: центр зайнятості оприлюднив понад 100 вакансій — Finance.ua
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Робота і житло на Львівщині: центр зайнятості оприлюднив понад 100 вакансій

Особисті фінанси
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Робота і житло на Львівщині: центр зайнятості оприлюднив понад 100 вакансій
Робота і житло на Львівщині: центр зайнятості оприлюднив понад 100 вакансій
На сьогодні на Львівщині зареєстровано понад сто вакансій роботи із наданням житла. Найбільшу кількість працівників шукають у Львові.
Статистику по вакансіям з наданнями житла у Львівській області оприлюднила пресслужба місцевого центру зайнятості.

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Так, у Львівській філії ЛОЦЗ станом на 29 травня в наявності є 34 вакансії із наданням житла. Найбільшу зарплатню пропонують пивоварам (23 тис. грн) і кухарям (20 тис. грн).
Решта вакансій:
  • токар — 16 тис. грн;
  • тракторист — 15 тис. грн;
  • продавець непродовольчих товарів — 14,5 тис. грн;
  • бармен — 10 тис. грн;
  • робітник фермерського господарства - 10 тис. грн;
  • видувальник скловиробів — 10 тис. грн;
  • мийник-прибиральник рухомого складу — 9 тис. грн;
  • монтер колії - 8,7 тис. грн;
  • дояр — 7,5 тис. грн.
Мінімальний заробіток і проживання також пропонують офіціантам, кухонним робітникам і прибиральникам службових приміщень.

Які вакансії по районах Львівської області

Четвертина вакансій на Львівщині припадає на Червоноградський район. Тут шукають та готові надати житло трактористам-машиністам сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва. Таким робітникам готові платити 30 тис. грн, а також компенсувати вартість пального та забезпечують корпоративним мобільним зв’язком.
Натомість кухарю у Червонограді пропонують 10 тис. грн, а офіціанту — 7 тис.
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У Дрогобичі працедавці шукають маляра, підсобних робітників, покоївок і футерувальника-муляра. Їх готові забезпечити житлом і щомісячною зарплатою у розмірі 10 тис. грн. Трохи менше готові платити операторам пральних машин — 9 тис. грн. Найменшу зарплатню пропонують трактористам і психологам — 12 тис. і 8,3 тис. грн. відповідно.
Дві вакансії із житлом зареєстровано у Золочівському районі. Тут шукають лікаря загальної практики (15 тис. грн) і столяра (6,7 тис. грн).
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Стрийські роботодавці запрошують шеф-кухаря, якому гарантують 12,8 тис. грн, а також завідувача виробництвом — 9 тис. та дояра — 7 тис. грн. Крім того, тут пропонують житло і мінімальну зарплатню покоївкам і прибиральникам службових приміщень.
У Яворівському районі на 7,2 тис. можуть розраховувати грибоводи, а на 7 тис. грн — бетоняр.
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За матеріалами:
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