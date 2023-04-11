4 поради щодо роботи, які сміливо можна проігнорувати — Finance.ua

4 поради щодо роботи, які сміливо можна проігнорувати Вчора 16:30 — Особисті фінанси

4 поради щодо роботи, які сміливо можна проігнорувати

Як зрозуміти, які поради щодо роботи взяти до уваги, а які проігнорувати? Ми перерахували 4 поради, які ми зазвичай чуємо в професійній сфері, і аналізуємо, чому не варто їх дотримуватися.

Про це пише іспанське видання gq.com.mx.

Багато порад щодо роботи можуть здатися застарілими, є також ті, які походять з особистого упередження.

Не залишайте роботу, на яку щойно прийшли

Незалежно від того, наскільки токсичним чи проблематичним є середовище, більшості з нас кажуть почекати деякий час. Часто у компаніях цінують людей, які на попередніх роботах працювали не по кілька місяців, а довше. Але якщо затримуєшсяна тій роботі коштом свого психічного здоров’я, низької заробітної плати, то це завдасть більше шкоди. Краще у цьому випадку потурбуватися нарешті про себе.

Намагайтесь вписатися

Більшість людей скажуть вам, що для досягнення успіху в компанії ви повинні відповідати її культурі. Зазвичай трапляється, що люди кажуть вам «пристосуватися», і це, як правило, на шкоду вашій особистості та ідеям. Компанія наймає вас заради вас і вашої унікальної перспективи. Намагатися сподобатись всім просто тому, що ти хочеш сподобатися робочому колективу, зрештою, шкодить професійному зростанню.

Не сприймайте гроші як головну турботу

Той факт, що вам рекомендують лише слідувати своїй пристрасті, прекрасний, але це розкіш, яку багато хто не може собі дозволити. Ви точно не повинні забувати про гроші.

Але хоча ці поради щодо роботи не допоможуть вам просунутися по кар’єрі, вони не такі тривожні, як ті, які більшість із нас чула в роки нашого дорослішання.

Старанно працюйте — і ви будете винагороджені

Це одна з найбільш оманливих порад, оскільки вона в основному заохочує вас невпинно працювати, не вимагаючи визнання, подяки та, що найважливіше, компенсації. Це порада, яка надає перевагу роботодавцю, який прагне блага компанії над благом окремої людини.

Замість цього ви повинні виконувати гарно роботу, а також робити так, щоб вас помітили, брати собі за це заслугу (якщо заслуга ваша) і переконатися, що ви отримуєте за це винагороду, замість того щоб чекати, поки хтось помітить і винагородить вас.

Взяти на себе відповідальність за свої зусилля — люди, які це роблять, досягають успіху просто тому, що вони не чекають, поки хтось зверне увагу та буде аплодувати їхній роботі. Вони чітко висловлюють свої зусилля та знають їх цінність.

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