2023 року Сербія почне скорочувати імпорт газу з росії — Finance.ua

2023 року Сербія почне скорочувати імпорт газу з росії Вчора 07:13 — Енергетика

2023 року Сербія почне скорочувати імпорт газу з росії

Сербія, яка повністю залежить від постачання російського газу, планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році.

Про це заявила міністерка енергетики Сербії Зорана Михайлович, повідомляє Reuters.

«Наразі ми ведемо переговори з Азербайджаном щодо резервування газових потужностей на наступний рік, тому що у вересні наступного року буде завершено інтерконектор Сербія-Болгарія», — сказала Зорана Михайлович.

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Минулого тижня Греція і Болгарія завершили газопровод, що давно відкладається, який, як вони сподіваються, допоможе покласти край залежності Європи від російського газу. Він транспортуватиме газ із північного грецького міста Комотіні до Старої Загори у Болгарії та буде пов’язаний з іншим трубопроводом, яким йде азербайджанський газ.

«Цей інтерконектор є для нас джерелом життєвої сили, найважливішим із того, що Сербія робить зараз, коли ми говоримо про газову диверсифікацію», — сказав Михайлович.

Вона додала, що після завершення інтерконектора з Болгарією Сербія також зможе отримувати ЗПГ із Греції.

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