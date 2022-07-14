2023 року Сербія почне скорочувати імпорт газу з росії — Finance.ua

2023 року Сербія почне скорочувати імпорт газу з росії
Сербія, яка повністю залежить від постачання російського газу, планує закуповувати газ у Азербайджану в 2023 році.
Про це заявила міністерка енергетики Сербії Зорана Михайлович, повідомляє Reuters.
«Наразі ми ведемо переговори з Азербайджаном щодо резервування газових потужностей на наступний рік, тому що у вересні наступного року буде завершено інтерконектор Сербія-Болгарія», — сказала Зорана Михайлович.
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Минулого тижня Греція і Болгарія завершили газопровод, що давно відкладається, який, як вони сподіваються, допоможе покласти край залежності Європи від російського газу. Він транспортуватиме газ із північного грецького міста Комотіні до Старої Загори у Болгарії та буде пов’язаний з іншим трубопроводом, яким йде азербайджанський газ.
«Цей інтерконектор є для нас джерелом життєвої сили, найважливішим із того, що Сербія робить зараз, коли ми говоримо про газову диверсифікацію», — сказав Михайлович.
Вона додала, що після завершення інтерконектора з Болгарією Сербія також зможе отримувати ЗПГ із Греції.
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