Індія та Китай знайшли альтернативу російській нафті — Finance.ua

Індія та Китай знайшли альтернативу російській нафті Вчора 02:06 — Енергетика

Медовий місяць російських нафтовиків з Індією та Китаєм, схоже, добігає кінця. Після того як Саудівська Аравія та Іран ввели знижки, щоб конкурувати з російською нафтою на ключовому для себе ринку, постачання в Азію з Росії впали майже на 20 відсотків, пише sprotyv.info з силою на Finanz

За тиждень, що завершився 8 липня, постачання склали 1,76 млн барелів на день, хоча з середини квітня по червень перевищували 2-2,1 млн барелів.

Постачання до Китаю порівняно з початком червня впало на 25 відсотків, до Індії — на 27 відсотків. Сукупний експорт до Азії зменшився до мінімуму з початку квітня.

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