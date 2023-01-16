"15% ринку вийде з тіні": Гетманцев розповів про вигідність е-акцизної марки та прокоментував критику бізнесу — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

"15% ринку вийде з тіні": Гетманцев розповів про вигідність е-акцизної марки та прокоментував критику бізнесу

Казна та Політика
80
"15% ринку вийде з тіні": Гетманцев розповів про вигідність е-акцизної марки та прокоментував критику бізнесу
"15% ринку вийде з тіні": Гетманцев розповів про вигідність е-акцизної марки та прокоментував критику бізнесу
Результатом запровадження QR-коду замість паперової акцизної марки для алкогольної та тютюнової продукції стане легалізація приблизно 15% тіньового ринку.
Про це в інтерв’ю Telegraf заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, коментуючи законопроект про запровадження електронної акцизної марки, який був напередодні ухвалений в першому читанні.
Читайте також
«Якщо говорити про грошовий еквівалент, то у 2022 році тютюн дав до держбюджету 80 млрд грн, а горілка — орієнтовно понад 10 млрд грн. Якщо ми говоримо принаймні про 15%, то це буде виходити відповідно додатково близько 20 млрд грн», — заявив депутат, який є співавтором проекту.
Він зазначив, що електронна марка деякий час існуватиме паралельно з паперовою. Передбачається, що QR-код наноситимуть на кожну пляшку з алкоголем або пачку цигарок. За ним можна буде відстежити рух товару від виробника до магазину.
Місце для вашої реклами
При цьому Гетманцев погодився із зауваженням бізнесу щодо термінів запровадження QR-коду.
«Я тут погоджуюсь із представниками бізнесу, що ті терміни, які ми прописали у законопроекті (1 січня 2024 року), надто малі для того, щоб об’єднати в одну електронну систему дві великі галузі. Тому працюватимемо і точно знайдемо компроміс, дійдемо якоїсь згоди», — додав він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УБР
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.