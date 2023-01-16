"15% ринку вийде з тіні": Гетманцев розповів про вигідність е-акцизної марки та прокоментував критику бізнесу — Finance.ua

"15% ринку вийде з тіні": Гетманцев розповів про вигідність е-акцизної марки та прокоментував критику бізнесу Сьогодні 09:43 — Казна та Політика

"15% ринку вийде з тіні": Гетманцев розповів про вигідність е-акцизної марки та прокоментував критику бізнесу

Результатом запровадження QR-коду замість паперової акцизної марки для алкогольної та тютюнової продукції стане легалізація приблизно 15% тіньового ринку.

Про це в інтерв’ю Telegraf заявив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, коментуючи законопроект про запровадження електронної акцизної марки, який був напередодні ухвалений в першому читанні.

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«Якщо говорити про грошовий еквівалент, то у 2022 році тютюн дав до держбюджету 80 млрд грн, а горілка — орієнтовно понад 10 млрд грн. Якщо ми говоримо принаймні про 15%, то це буде виходити відповідно додатково близько 20 млрд грн», — заявив депутат, який є співавтором проекту.

Він зазначив, що електронна марка деякий час існуватиме паралельно з паперовою. Передбачається, що QR-код наноситимуть на кожну пляшку з алкоголем або пачку цигарок. За ним можна буде відстежити рух товару від виробника до магазину.

При цьому Гетманцев погодився із зауваженням бізнесу щодо термінів запровадження QR-коду.

«Я тут погоджуюсь із представниками бізнесу, що ті терміни, які ми прописали у законопроекті (1 січня 2024 року), надто малі для того, щоб об’єднати в одну електронну систему дві великі галузі. Тому працюватимемо і точно знайдемо компроміс, дійдемо якоїсь згоди», — додав він.

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УБР За матеріалами:

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