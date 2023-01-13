Рада ухвалила проєкти про звільнення від мита та ПДВ промисловості та впровадження електронного акцизу — Finance.ua

Рада ухвалила проєкти про звільнення від мита та ПДВ промисловості та впровадження електронного акцизу Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

Про це повідомив перший заступник керівника Комітету, народний депутат Ярослав Железняк у Telegram.

Для підтримки вітчизняної промисловості та бізнесу на час дії воєнного стану передбачається:

звільнити від мита та ПДВ імпорт обладнання та комплектувальних для закладів профтехосвіти;

віднести електронну та цифрову поштові марки до об’єктів, що не підлягають оподаткуванню;

скасувати ЄП для платників IV групи за земельні ділянки, які розташовані на території бойових дій;

запровадити 0% ренту на користування надрами для видобування корисних копалин у частині руд заліза;

автоматично продовжити терміни служби зареєстрованих РРО.

Сам депутат голосував проти. Пояснив це тим, що вбачає у цьому порушення програми з МВФ. Раніше ж Железняк писав про те, що без погодження з МВФ ці законопроєкти ухвалюватися не будуть. Також за словами нардепа, напередодні голосування проти податкових та митних пільг виступав Мінфін.

Парламентарі також проголосували за впровадження електронної марки акцизного податку замість паперової.

Новий варіант передбачає що вона матиме вигляд QR-коду, що наноситься безпосередньо на товар. За порушення, а саме несвоєчасне подання заяви про реєстрацію обладнання для промислового виробництва тютюнових виробів, внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі обладнання, документом передбачена фінансова відповідальність — 100 000 грн, та 50 000 грн — у разі подання недостовірних даних.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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