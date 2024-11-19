15 легковиків, випуск яких припинять у 2025 році (фото) — Finance.ua

15 легковиків, випуск яких припинять у 2025 році (фото) 19.11.2024, 03:02 — Технології&Авто

15 легковиків, випуск яких припинять у 2025 році (фото)

Буремний 2024 рік добігає кінця, і це дає привід не лише зазирати у майбутнє наступних моделей, а й звернути увагу на ті легковики, які майбутнього вже не матимуть. Цьогоріч радикальні зміни на автомобільному ринку раз у раз примушували очільників компаній робити заяви про зміну планів та наміри припинити виробництво низки моделей. Деякі з таких заяв із часом уточнювались або й спростовувались, однак перелік автомобілів, які у 2025-му зійдуть з конвеєрів востаннє, врешті сформувався доволі чітко, пише Auto.Ria.

Моделі, виробництво яких припинять у 2025 році

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio та Stelvio Quadrifoglio

Седан Giulia Quadrifoglio та споріднений з ним кросовер Stelvio Quadrifoglio мають нехай і не надто велику, однак вірну аудиторію прихильників завдяки гострій керованості та 510-сильному бензиновому двигуну 2.9 V6 з подвійним турбонаддувом від Ferrari. Однак справи італійських брендів останнім часом видаються доволі кепськими через жорсткіші екологічні обмеження у Європі та курс на електрифікацію модельних рядів, за відхилення від якого з автовиробників стягуватимуть чималі штрафи. Тому потужні Quadrifoglio з їхніми викидами CO2 на рівні 267 г/км мають піти.

Однак це ще не кінець історії: «Це останній шанс отримати Quadrifoglio лише з двигуном внутрішнього згоряння, оскільки ми продовжуємо нашу метаморфозу до електрифікованого майбутнього», — написав один з керівників бренду Ларрі Домінік на власній сторінці у соцмережі LinkedIn. А поки ентузіасти гадають якими будуть електричні «чотирилистники», Alfa Romeo продаватиме обидві моделі — і седан Giulia, і кросовер Stelvio — з менш потужними 280-сильними турбо. Втім, українські дилери досі пропонують клієнтам замовити 510-сильний Giulia — ймовірно, це саме той «останній шанс».

Audi A4 та A5 Coupe

У липні німецька компанія Audi презентувала нову генерацію моделі А5, однак ішлося не про купе та кабріолет. Новинка має замінити седани та універсали, які раніше продавали під індексом A4, тим часом як звичну «парну» назву, вочевидь, передадуть майбутнім електромобілям.

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Однак ні седана, ні купе у новій лінійці ви не знайдете: кузови А5 будуть представлені седаноподібним ліфтбеком і універсалом (як у Skoda Octavia). Їх пропонуватимуть з дволітровими турбочетвірками (бензиновою та дизельною), альтернативою яким мають стати підзарядні гібриди з електричним запасом ходу близько 100 кілометрів.

Chevrolet Camaro

Історія американського «понікара» в салонах українських дилерів Chevrolet була блискавичною та не надто захопливою, однак зараз добігає кінця вся його майже 60-річна кар’єра: культовий маслкар не отримав свого місця у майбутній лінійці Chevy. Насправді остання модель шостого покоління була фактично випущена ще наприкінці 2023 року — це був Camaro ZL1 потужністю 650 кінських сил з механічною коробкою передач, — але весь цей час дилери розпродавали виготовлені залишки. Та незабаром навіть рештки складських запасів маслкарів будуть остаточно вичерпані.

Infiniti Q50

«Люксовий» підрозділ марки Nissan оновлює модельний ряд, маючи на меті «зосередитися на найпопулярніших сегментах розкішних автомобілів, таких як кросовери й позашляховики». Нещодавно японці «списали» купе Q60, а наступним статус «колишнього» отримає й седан Q50: в Infiniti вже підтвердили, що останнім роком випуску моделі стане саме 2024-й.

Нагадаємо, що свого часу Q50 та Q60 офіційно (і вельми активно) продавали в Україні, хоча кілька років тому лінійка Infiniti на нашому ринку стала «кросовероцентричною». Наразі у салонах представлені кросовер QX50, купеподібний QX55 та великий восьмимісний позашляховик QX80, — але не той, що презентували цієї весни у США, а модель третьої генерації (Z62) з 405-сильним бензиновим V8.

Jaguar F-Type

Останній Jaguar F-Type офіційно зійшов з конвеєра на початку червня, символічно віддавши шану класичному E-Type своїм кольором Giola Green та коштовною шкірою Windsor у салоні. Стрімкий дводверний «Джег» за 10 років пережив лише один, але дуже вдалий рестайлінг і мав низку спеціальних версій потужністю від 300 до 575 к.с. Однак у Jaguar повідомили, що протягом наступних кількох років компанія має сконцентруватися на розвитку електричних моделей, що й стало вироком для елегантного бензинового купе.

Subaru Legacy

Доволі популярний повноприводний седан Legacy зник із салонів українських дилерів дуже давно, фактично перетворившись на модель для внутрішнього ринку США. Є певний символізм у тому, що перша модель, яка була збудована японським брендом на заводі в американському штаті Індіана ще у 1989 році, йде «на пенсію» саме в Америці: за офіційними даними виробництво Legacy буде зупинене там навесні 2025-го.

Maserati Quattroporte

Марка з італійської Модени, яка нині входить до складу групи Stellantis, переживає складні часи, виходом з яких мав би стати випуск нової лінійки електричних моделей. Деякі з них — наприклад GranTurismo Folgore та Grecale Folgore на базі моделей з ДВЗ — Maserati продає вже зараз. Однак ресурси компанії не безмежні, тому дебют флагманського електричного седана Quattroporte вже відкладений з 2025-го принаймні до 2028 року. Однак бензиновий Quattroporte на це свято не запросять.

Mitsubishi Mirage

Найкомпактніша й найдешевша модель у європейській лінійці Mitsubishi потрапила до салонів українських дилерів понад 10 років тому під назвою Mirage буквально на мить, — і незабаром зникла, немов міраж. І хоч на багатьох ринках Європи застарілий хетчбек досі продають із 72-сильним двигуном як Space Star, прибічникам економного ставлення до автомобіля варто готуватись до неминучого: Mirage припинили продавати у Японії майже рік тому, а до кінця поточного «згорнуть» і у Сполучених Штатах. Тим часом європейцям вже пропонують гідну альтернативу: трохи більший і набагато сучасніший Colt («клон» нового Renault Clio), який матиме гібридну версію. І буде ненабагато дорожчим.

MINI Clubman

Британська марка, яка перебуває під протекторатом BMW з 2000 року, останнім часом дуже активно оновлює модельний ряд, створюючи не лише електричні «конверсії» моделей з ДВЗ на кшталт нових Cooper та Countryman, а й суто електричні автомобілі — як Aceman. Однак ставка на оригінальний видовжений кузов-універсал з двостулковими задніми дверцятами «не зіграла»: вочевидь, Clubman виявився надто нішевим, тож електрифікації та шансу прожити довше йому не запропонували.

З нагоди зупинки виробництва моделі у MINI виготовили вкрай обмежену серію універсалів Clubman Final Edition, однак навряд чи якийсь із них дістанеться українського ринку. Втім, зараз пропозиція дилерів марки широка як ніколи дотепер: клієнтам пропонують чотири суто електричних моделі (нові Aceman, Cooper, Countryman і Cooper SE першої генерації) та чотири з ДВЗ (нові трьох- та п’ятидверні Cooper, Countryman і 3-дверний Cooper попередньої генерації).

Nissan GT-R

Ця новина може здатися вам дещо застарілою — і в цьому щось таки є. Насправді GT-R з громоголосим 3,8-літровим бітурбо V6 припинили продавати у Європі майже два роки тому, після того, як японці оголосили, що зупиняють виробництво, оскільки досягли запланованого максимуму.

І хоч у жовтні 2022-го R35 все ж повернули до життя, цієї осені жорсткі вимоги регуляторів і курс на електрифікацію примусили Nissan зупинити виробництво навіть у Сполучених Штатах. Єдиним місцем, де поки складатимуть «Годзілу» для домашнього ринку, залишився японський завод у Точігі, з якого GT-R колись постачали й до салонів українських дилерів Nissan. Але що це нам зараз дає?

Porsche 718

До суворих обмежень, на які й досі були щедрими європейські регулятори, додався ще й Регламент ООН № 155, який встановив нові стандарти кібербезпеки, що мають «запобігати шкідливій діяльності та крадіжці персональних даних». Виявилось, що застаріла електронна архітектура й програмне забезпечення компактних купе та кабріолета Porsche 718 не забезпечують «Кайману» й «Бокстеру» передбаченого вимогами захисту від хакерів, а їхнє вдосконалення потребуватиме занадто багато коштів. До того ж компанія вже вела розробку електричних аналогів цих моделей, тому їхнє виробництво вирішили припинити, запропонувавши європейським клієнтам складські залишки.

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За планом виробника наступна «електрична» генерація Porsche 718 має з’явитись на ринку вже у 2025-му. Однак ентузіазм, який панував навколо теми електрифікації нових моделей та відмови від двигунів внутрішнього згоряння, останнім часом трохи вщух. Настільки, що у Porsche навіть взялися розглядати доцільність створення нових гібридних установок для наступних моделей замість того, щоб приділяти всю увагу електричним.

Ram 1500 TRX

Відомий своєю позашляховою звитягою шалений пікап з 702-сильним турбодвигуном завершує кар’єру через намір виробника будувати екологічніші «траки». На заміну Ram 1500 TRX прийшла модель RHO, яка вже не має V8: під капотом RHO встановлений двигун Hurricane — 3,0-літрова рядна «шістка» з турбонаддувом потужністю 540 кінських сил — і восьмиступенева автоматична коробка передач.

Volvo S60

Завод Volvo у Ріджвіллі, штат Південна Кароліна, який став єдиним у світі постачальником S60 після зупинки виробництва седана у Китаї, потребує більших ресурсів для збирання електричного флагмана Volvo EX90. А це означає, що седан, який чимало хвалили за чіткий скандинавський стиль і комфортне водіння, має піти: компанія планує зосередитись на кросоверах та електричних моделях, хоча седан S90 і похідний від нього вседорожній універсал V90 Cross Country у портфелі поки залишаться.

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