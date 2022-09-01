13 країн ЄС повністю або частково відрізані від російського газу — Finance.ua
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13 країн ЄС повністю або частково відрізані від російського газу

Енергетика
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13 країн ЄС повністю або частково відрізані від російського газу
13 країн ЄС повністю або частково відрізані від російського газу
13 країн-членів ЄС перестали отримувати російський газ або одержують його в обмеженому обсязі.
Про це повідомила у четвер, 1 вересня, заступник голови гендиректорату Єврокомісії з енергетики Метільда ​​Версдорфер на слуханнях у комітеті Європарламенту з енергетики.
«Ситуація залишається досить критичною. Існує ризик переривання (у постачанні газу. — Ред.), який дуже сильний і навіть посилюється. Оскільки вже половина держав-членів повністю чи частково постраждала від збоїв. І внаслідок чого 13 країн-членів частково або повністю відрізані від російського газу», — сказала Версдорфер.
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Єврочиновниця також нагадала, що «Північний потік-1» з учорашнього дня, 31 серпня, перебуває на технічному обслуговуванні на 3 дні, «тому немає поставок газу з росії до Німеччини та решту Європи» через цей газопровід. «І ми також вивчаємо вплив цього», — додала вона.
У п’ятницю російський «Газпром» оголосив, що поставки ключовим газопроводом «Північний потік-1», що проходить дном Балтійського моря до ФРН, буде зупинено на три дні з 31 серпня для проведення ремонтних робіт.
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За інформацією «Газпрому», після завершення робіт знову прокачуватиметься 33 мільйони кубометрів газу на добу, що еквівалентно 20% потужності.
Постачання трубопроводом було припинено або обмежено з середини липня, причому росіяни називають причиною технічні проблеми. Німеччина заявляє, що це був суто політичний крок після вторгнення рф до України.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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