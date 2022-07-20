12 найцікавіших вакансій на керівні посади у сфері торгівлі — Finance.ua

12 найцікавіших вакансій на керівні посади у сфері торгівлі Вчора 19:00 — Особисті фінанси

Аналітики зібрали вакансії для керівників у сфері торгівлі від роботодавців з усієї України. Усі вони — для тих, хто готовий брати на себе відповідальність, мотивувати команду і досягати успіхів, працюючи на перемогу.

Про це пише rabota.ua

Директор магазину Comfy у Києві

Шукають кандидата, який розуміє, як збирати команду та керувати нею, має підприємницький хист та хоча б невеликий досвід роботи на подібній посаді. А ще — знає особливості світу домашніх ґаджетів, розуміє, як пов’язані між собою поняття асортименту, цін, формату та обороту, добре володіє термінами «конверсія», «виторг на одиницю сезонності», «рейтинг», «маржа та продуктивність». І отримує задоволення від командних результатів та нових викликів.

Директор магазину цифрової техніки MOYO у Тернополі

Ідеальний кандидат на посаду має вищу освіту, досвід роботи у продажах цифрової та комп’ютерної техніки не менше двох років, успішний досвід управління персоналом. Він уміє аналізувати економічні показники магазину, впроваджувати заходи щодо їх поліпшення.

Керівник магазину мережі маркетів «КОЛО» у Києві

Шукають керівника, який буде організовувати ефективну та безперебійну роботу магазину, забезпечувати виконання планових показників, контролювати виконання стандартів компанії та розвивати персонал.

Керівник магазину мережі Prostor у Львові

Компанія в пошуках лідера, який вміє досягати поставлених цілей і вести за собою команду. На майбутній посаді ви будете займатись організацією ефективної роботи колективу та магазину, забезпечувати виконання фінансово-економічних планів, навчати персонал та забезпечувати якісне обслуговування покупців.

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Директор магазину Off-White у Києві

Шукають фахівця з успішним досвідом роботи керівником у сфері продажу одягу від трьох років. Йому доручать такі обов’язки: забезпечення виконання планових показників, організація бізнес-процесів магазину, контроль стандартів обслуговування та стандартів мерчендайзингу, якісний підбір та адаптація персоналу.

Керівник магазину EVA в Івано-Франківську

Пропонують можливість отримати досвід самостійного управління торгово-організаційними процесами в магазині, різнопланові цікаві завдання, конкурентну зарплату, додаткові бонуси та систему мотивації. Очікують на резюме від кандидатів з досвідом управління персоналом від 10 осіб, бажано, в роздрібних мережах.

Керівник магазину Vodafone у Чернігові

Майбутні обов’язки: формування команди і управління колективом, забезпечення виконання ключових показників ефективності магазину та впровадження заходів для її підвищення, забезпечення загальнокорпоративних стандартів. Зарплата — 22 000 грн.

Керівник супермаркету Varus у Києві

Компанія шукає фахівця з відповідним досвідом не менше 2-х років. Серед інших вимог до кандидата — навички управління персоналом, управління прибутковістю, знання принципів роботи розрахунково-касової зони, принципів проведення інвентаризації, принципів викладення товару.

Керівник магазину Roshen в Одесі

Основні майбутні обов’язки — оперативне керівництво, координація роботи персоналу, контроль за дотриманням стандартів обслуговування, робота з товаром та дотримання стану магазину відповідно до корпоративних вимог. Обіцяють конкурентну заробітну плату, медичне страхування та програми навчання.

Керівник магазину Watsons у Кривому Розі

Шукають професіонала, який буде забезпечувати безперебійну роботу колективу і магазину та належний рівень обслуговування клієнтів. На майбутнього керівника чекає гнучкий графік роботи, прозора система мотивації, дисконт на продукцію компанії, безкоштовне медичне страхування, можливість навчатися і кар’єрно зростати.

Директор роздрібної мережі Flowers.ua у Дніпрі

Професійні вимоги до кандидата — вища економічна/технічна освіта, досвід організації та реорганізації бізнес-процесів, успішний досвід роботи керівником у сфері роздрібного продажу від 5 років, досвід відкриття магазинів з нуля, наявність авто. Буде перевагою досвід роботи топ-менеджером у сфері онлайн-продажів.

Керівник групи магазинів «Молоко від фермера» у Києві

Робота передбачає управління магазинами (до 10), забезпечення виконання бізнес-процесів за стандартами компанії, управління персоналом, контроль замовлення товарів та наповнення вітрин. Ставши частиною команди, кандидат отримає широкі можливості для професійного розвитку і кар’єрного зростання.

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