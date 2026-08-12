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11 причин зупинки авто. Якщо поліцейський не назве хоч одну — штраф скасують! Послухайте адвоката

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11 причин зупинки авто. Якщо поліцейський не назве хоч одну — штраф скасують! Послухайте адвоката
11 причин зупинки авто. Якщо поліцейський не назве хоч одну — штраф скасують! Послухайте адвоката
Зупинка автомобіля поліцейським — ще не означає, що водій автоматично має виконувати будь-які вимоги інспектора. Закон чітко визначає випадки, коли правоохоронці можуть зупинити транспортний засіб. А якщо законної підстави немає, така зупинка може бути оскаржена.
Про те, коли водій зобов’язаний зупинитися, які сигнали вважаються законними та що поліцейський має повідомити після зупинки, розповів адвокат Олександр Жовтан у новому відео на Finance.ua.

Поліція не може зупиняти авто просто так

Основні правила визначає стаття 35 Закону України «Про Національну поліцію». Саме вона містить перелік підстав, за яких патрульні можуть вимагати від водія зупинитися.
Водночас право зупиняти транспорт у певних ситуаціях мають і інші структури. Наприклад, Військова служба правопорядку може зупиняти транспорт військовослужбовців, Державна прикордонна служба — у визначених законом місцях, а Національна гвардія та СБУ — зокрема на блокпостах.
Тобто сама поява поліцейського на дорозі ще не означає, що він може зупинити будь-яке авто без пояснення причин.

Як мають подавати сигнал про зупинку

Водій повинен реагувати на законну вимогу зупинитися. Сьогодні для цього використовуються передбачені ПДР сигнали — зокрема світловідбиваючий диск із червоним сигналом, проблискові маячки червоного та синього кольорів, а за потреби поліцейські можуть скористатися гучномовцем і чітко вказати, який автомобіль та де саме має зупинитися.
Ігнорування законної вимоги може мати наслідки. За невиконання вимоги про зупинку передбачена адміністративна відповідальність: штраф, а в окремих випадках — навіть позбавлення права керування на строк від трьох до шести місяців.
Тому просто проїхати повз патрульну машину, якщо вимога про зупинку була подана належним чином, — не найкраща ідея.
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Після зупинки правоохоронець має представитися та, головне, назвати конкретну причину зупинки відповідно до статті 35 Закону «Про Національну поліцію».
За вимогою водія поліцейський також має пред’явити службове посвідчення.
Саме причина зупинки має принципове значення. Якщо правоохоронець не назвав її, назвав причину, якої немає серед передбачених законом підстав, або іншим чином порушив процедуру, законність подальших дій може бути поставлена під сумнів.
Адвокат наголошує: у таких ситуаціях незаконність самої зупинки може стати аргументом під час оскарження винесених після неї постанов, штрафів чи інших процесуальних документів.
Детальніше про всі 11 підстав для зупинки авто, передбачені законом, та випадки, коли зупинка може вважатися незаконною, — дивіться у відео за посиланням:
За матеріалами:
Finance.ua
ПоліціяПатрульна поліція
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