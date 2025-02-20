10 розкішних автомобілів з пробігом, обслуговування яких не вдарить по гаманцю — Finance.ua

10 розкішних автомобілів з пробігом, обслуговування яких не вдарить по гаманцю
Заведено вважати, що після купівлі преміального автомобіля власникам доводиться витрачати багато грошей на їх обслуговування. Проте в цьому сегменті є й винятки.
На порталі Top Speed назвали 10 преміальних автомобілів з пробігом, які мають невисоку вартість обслуговування. Це доволі надійні автомобілі, які можна вигідно придбати на вторинному ринку.
ТОП-10 вживаних преміальних авто з низькою вартістю обслуговування:
- Acura ILX (2013 рік)
- Genesis G90 (2017 рік)
- Acura TL (2013 рік)
- Lincoln MKZ (2012 рік)
- Audi A5 (2013 рік)
- Audi A4 (2013 рік)
- Infiniti Q40 (2015 рік)
- Lincoln MKS (2012 рік)
- Lincoln Continental (2017 рік)
- Mercedes-Benz E-Class (2012 рік)
Acura ILX є преміальною моделлю на базі Honda Civic. За словами експертів, цей седан пропонує розкішний інтер’єр і оснащується надійними двигунами.
У виданні порахували, що в середньому щороку власники Acura ILX витрачають близько 440 доларів на обслуговування автомобіля. Також ця модель має низьку витрату пального.
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