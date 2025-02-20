10 розкішних автомобілів з пробігом, обслуговування яких не вдарить по гаманцю — Finance.ua

10 розкішних автомобілів з пробігом, обслуговування яких не вдарить по гаманцю Сьогодні 23:51 — Технології&Авто

10 розкішних автомобілів з пробігом, обслуговування яких не вдарить по гаманцю

Заведено вважати, що після купівлі преміального автомобіля власникам доводиться витрачати багато грошей на їх обслуговування. Проте в цьому сегменті є й винятки.

На порталі Top Speed назвали 10 преміальних автомобілів з пробігом, які мають невисоку вартість обслуговування. Це доволі надійні автомобілі, які можна вигідно придбати на вторинному ринку.

ТОП-10 вживаних преміальних авто з низькою вартістю обслуговування:

Acura ILX (2013 рік) Genesis G90 (2017 рік) Acura TL (2013 рік) Lincoln MKZ (2012 рік) Audi A5 (2013 рік) Audi A4 (2013 рік) Infiniti Q40 (2015 рік) Lincoln MKS (2012 рік) Lincoln Continental (2017 рік) Mercedes-Benz E-Class (2012 рік)

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Acura ILX є преміальною моделлю на базі Honda Civic. За словами експертів, цей седан пропонує розкішний інтер’єр і оснащується надійними двигунами.

У виданні порахували, що в середньому щороку власники Acura ILX витрачають близько 440 доларів на обслуговування автомобіля. Також ця модель має низьку витрату пального.

УНІАН За матеріалами:

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