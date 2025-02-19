Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото) — Finance.ua
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Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)

Технології&Авто
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Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)
Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)
Компактні кросовери — найпопулярніший клас авто на сучасному ринку. Вони практичні, доволі просторі та мають високий кліренс. У більшості своїй це відносно недорогі моделі, проте є можливість зекономити, якщо взяти не надто старе авто з пробігом.
Британське видання Auto Express визначило кращі вживані кросовери компактного класу.

8 місце — SEAT Ateca

Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)
Іспанський кросовер SEAT Ateca привабить активних водіїв, адже вирізняється чудовою керованістю. Звісно, у лінійці є потужна заряджена версія Cupra, проте вона дорога, тому доцільніше звернути увагу на варіант із 1,5-літровим 150-сильним турбомотором. Краще обирати авто, випущені після 2020 року, адже вони мають сучаснішу мультимедійну систему.

7 місце — Toyota RAV4

Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)
Toyota RAV4 п’ятого покоління — найпопулярніший кросовер із ДВЗ у світі. Він, передусім, зацікавить своєю надійністю і довговічністю, а також невеликими затратами на експлуатацію. Крім того, в авто комфортабельна підвіска, просторий салон та економічна гібридна модифікація.

6 місце — Renault Kadjar

Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)
Renault Kadjar — французький побратим Nissan Qashqai, який зараз доволі дешевий. Кросовер просторий всередині та має чималий 472-літровий багажник. У нього збалансоване шасі та дуже комфортабельна їзда. Дизельні версії Renault Kadjar приваблюють економічністю.

5 місце — MG HS

Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)
Кросовер MG HS — це багато авто за невеликі гроші, адже він суттєво дешевший за інші вживані моделі цього класу. У нього просторий салон і досить багата комплектація, а підвіска легко справляється з дорожніми нерівностями. На європейському ринку зустрічаються навіть плагін-гібриди.

4 місце — Skoda Karoq

Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)
Skoda Karoq — компактний кросовер із практичним та просторим салоном, а також великим 521-літровим багажником. У нього непогано налаштоване шасі, яке дає баланс між комфортом та керованістю. Модель має широку лінійку економічних бензинових та дизельних версій.

3 місце — Mazda CX-5

Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)
Кросовер Mazda CX-5 другого покоління вирізняється чудовою керованістю, а його двигуни мають жвавий характер. До того ж, модель дуже надійна і не створюватиме проблеми. У лінійці Mazda CX-5 є дизелі, проте краще обирати бензинові двигуни, які більш довговічні.
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2 місце — Citroen C5 Aircross

Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)
Citroen C5 Aircross — кросовер для любителів комфорту. У нього дуже м’яка підвіска та зручні сидіння. До того ж, варто відзначити просторий салон та багату комплектацію. У лінійці є чудовий 2,0-літровий турбодизель — економічний і тяговитий. Також Citroen C5 Aircross відносно недорогий на вживаному ринку.

1 місце — Dacia/Renault Duster

Рейтинг найкращих компактних кросоверів із пробігом (фото)
Duster другої генерації не є найкомфортнішим чи найнадійнішим у цьому рейтингу, проте він має одну суттєву перевагу — низьку ціну на вторинному ринку. Його проста конструкція дозволяє знизити витрати на обслуговування та ремонт авто. Крім того, кросовер непогано почувається на бездоріжжі та має міцну підвіску, а його 1,5-літровий дизель економічний.
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