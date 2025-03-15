10 найкращих готелів Європи у 2025 році: де найдорожче та найдешевше — Finance.ua

10 найкращих готелів Європи у 2025 році: де найдорожче та найдешевше Сьогодні 20:17 — Світ

Якщо раніше туристи насамперед прагнули заощадити на житлі, часом жертвуючи комфортом, то зараз вони готові переплатити, зате розслабитися на повну.

Саме для таких мандрівників впливовий туристичний портал Europe’s Best Destinations склав список із десяти найкращих готелів Європи у 2025 році, які пропонують гостям ексклюзивність, розкіш і незабутні враження.

Лідери рейтингу

Очолив рейтинг п’ятизірковий Reid’s Palace, A Belmond Hotel у місті Фуншал на португальському острові Мадейра, де одна ніч обійдеться в суму від 500 євро за найпростіший номер.

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«Цей знаменитий готель з краєвидом на Атлантичний океан пропонує доглянуті сади, краєвиди на вершини скель і класичний англійський післяобідній чай на терасі. Гості можуть досліджувати вулканічне узбережжя Мадейри, розслабитися біля басейну з краєвидом на море або вирушити на мальовничу прогулянку левадою — одним зі знаменитих пішохідних маршрутів острова», — зазначають автори дослідження.

Друге місце дісталося готелю Hotel Croatia в хорватському місті Цавтат, де одна ночівля обійдеться вдвічі дешевше — від 250 євро.

Замкнув трійку лідерів розкішний Grand Hotel Tremezzo на озері Комо в Італії, де одна ніч коштує від 900 євро — це найдорожчий готель у рейтингу.

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А ось найдешевше проживання обходиться в готелі Jardin Tecina Hotel на іспанському острові Гомера — від 180 євро, і це десяте місце в рейтингу.

Десять найкращих готелів Європи у 2025 році

Reid’s Palace, Мадейра, Португалія (одна ніч від 500 євро); Hotel Croatia, Цавтат, Хорватія (одна ніч від 250 євро); Grand Hotel Tremezzo, озеро Комо, Італія (одна ніч від 900 євро); Octant Vila Monte, Алгарві, Португалія (одна ніч від 230 євро); The Scarlet Hotel & Spa, Корнуолл, Велика Британія (одна ніч від 275 фунтів); Les Sources de Caudalie, Мартильяк, Франція (одна ніч від 300 євро); Marques de Riscal, Ла-Ріоха, Іспанія (одна ніч від 350 євро); Euphoria Retreat, Містрас, Греція (одна ніч від 400 євро); Petunia Hotel, острів Ібіца, Іспанія (одна ніч від 400 євро); Jardin Tecina Hotel, острів Гомора, Іспанія (одна ніч від 180 євро).

УНІАН За матеріалами:

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