10 найдорожчих міст у світі для проживання — Finance.ua

10 найдорожчих міст у світі для проживання
Цьогорічний рейтинг найдорожчих у світі міст для проживання очолили Цюрих та Сінгапур. Київ посів 132-е місце.
Про це свідчать дані Всесвітнього індексу вартості життя за 2023 рік від Economist Intelligence Unit (EIU).
Загалом, за даними аналітиків, в середньому у світі ціни зросли на 7,4% у річному вираженні у місцевій валюті. Водночас темпи інфляції сповільнилися з 8,1%, про які повідомлялося в торішньому опитуванні. Утім, вона все ще залишається значно вищою за показники у 2017−2021 роках.
Зазначається, що Сінгапур не є новачком у топі найдорожчих міст, він очолює рейтинг вдев’яте за останні 11 років.
Водночас Цюрих підстрибнув одразу на п’ять сходинок у порівнянні з минулий роком. Цьому сприяли сильний швейцарський франк, а також високі ціни на харчі, товари для дому та відпочинку.
Трійку лідерів замикає Нью-Йорк, який минулого року ділив перше місце із Сінгапуром.
Західноєвропейські міста, включно з Копенгагеном, Дубліном і Віднем, займають близько половини перших 20 місць. Зростання цін — одна з причин. Інша полягає в тому, що Європейський центральний банк підвищував процентні ставки шість разів у 2023 році, щоб приборкати інфляцію. Це призвело до підвищення курсу євро на 7% щодо долара.
ТОП-10 найдорожчих міст у світі для проживання:
- Цюрих та Сінгапур;
- Женева;
- Нью-Йорк;
- Гонконг;
- Лос-Анджелес;
- Париж;
- Тель-Авів;
- Копенгаген;
- Сан-Франциско.
Аналітики порівнюють понад 400 цін на більше ніж 200 продуктів та послуг у 173 містах світу. EIU також досліджує різні підприємства, щоб зрозуміти, наскільки сильно коливалися ціни за останній рік.
Торік столицю України виключили з рейтингу через повномасштабну військову агресію російської федерації. У 2021 році Київ посідав 118-е місце.
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