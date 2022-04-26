10 безкоштовних курсів для освоєння нових професій та вивчення мов — Finance.ua

10 безкоштовних курсів для освоєння нових професій та вивчення мов

Вчора 17:02 — Особисті фінанси

Втрата роботи через війну та неможливість її виконувати змушує українців шукати альтернативні шляхи до опанування нових професій.

Потужну допомогу у цьому надають освітні проєкти, які створили безкоштовний доступ до власних ресурсів: онлайн-платформ, мобільних додатків, курсів, практикумів з багатьох напрямків діяльності.

Комп’ютерні, айтішні, дизайнерські, з вивчення мов або такі, що допоможуть відкрити в собі фотографа, художника та навіть слюсаря.

Зібрали для вас добірку безкоштовних курсів для освоєння нових професій, пише rabota.ua

EdEra (Education Era) — освітній проєкт з безкоштовними курсами для доступного навчання. До кожної лекції додається ілюстрований конспект с поясненнями. Студенти щотижня виконують та здають домашні завдання. Наприкінці курсу складають іспит. Вільний графік навчання. Видається сертифікат.

більшість безкоштовні. Prometheus — одна з найбільших освітніх платформ в Україні. Тут можна прослухати курси про інформаційну гігієну, цифрову безпеку журналістів, основи Є-data, веб-програмування з Python та JavaScript CS50 тощо. Загалом доступно більше 250 курсів, є деякі платні, але в основному зараз

Duolingo — безкоштовна програма з вивчення іноземних мов, має також і український інтерфейс. У пріоритеті — письмові уроки та диктанти. Вивчення мов здійснюється в ігровій формі, кожний наступний рівень гри стає складнішим. За виконання завдань отримуються лінготи — віртуальні гроші. За них студент може «придбати» перехід на вищий рівень або додатковий закритий доступ. Також користувач платформи може додавати друзів, аби змагатися з ними у досягнутих успіхах з вивчення мови. Дієво, цікаво та не нудно.

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Genius Space — це простір для вивчення нової професії, зростання в кар’єрі або розвитку бізнесу. Всі професійні курси наразі безкоштовні для українців. Зокрема, можна навчитися інтернет-маркетингу, опанувати SMM або професії project manager, HR manager, seo-фахівець, WEB-дизайнер, бухгалтер ФОП тощо.

Coursera — великий освітній проєкт, де провідні американські університети пропонують сотні онлайн-курсів з різних предметів. Найкоротші курси — 3 тижні, найдовші — 10 тижнів і більше. Викладачами встановлюється мінімальна кількість балів, які має набрати кожний студент. Після успішного навчання отримується сертифікат. Студент сам обирає час для перегляду відеолекцій, які транслюються англійською мовою. Що важливо — найпопулярніші з них мають українські субтитри. Надаються домашні завдання для виконання.

uTalk — це додаток, що допоможе вивчити іноземні мови. Його фішка в тому, що програма для новачків базується на вивченні найуживаніших та найпопулярніших слів і фраз будь-якої зі 149 мов, які пропонує додаток.

Boosta Academy — онлайн-школа від IT-компанії Boosta прагне полегшити переживання українцям з приводу втрати роботи, пропонуючи освоїти нову digital-професію. Онлайн-школа надає охочим безкоштовний доступ до всіх своїх курсів. На вибір надається чотири напрямки: SEO & Linkbuilding, SMM і таргетинг, Customer Care: Support&Sales або фриланс на платформі Fiverr. Щоб отримати доступ до будь-якого з них, потрібно заповнити Google-форму

Кампстер — це iнтерактивна платформа для навчання онлайн. Тут можна опанувати професію копірайтера, вивчити німецьку, англійську або французьку мови. Також доступні курси з вивчення таких програм як Adobe Photoshop, Microsoft Exel, вступ до програмування та основи інтернет-маркетингу.

Mondly — платформа, що надає доступ до своїх безкоштовних мобільних курсів з вивчення мов для всіх українців, які переїхали в європейські країни. Ініціатива спрямована на те, щоб допомогти подолати мовний бар’єр та почуватися комфортніше при спілкуванні в чужій країні. Завантажте додаток і при реєстрації вкажіть рідну мову українську, щоб отримати преміум доступ.

Курси з програмування від ITVDN — безкоштовний курс програмування для громадян України. Набуті знання допоможуть скоріше стати на ноги після війни, адже програмісти потрібні у будь-якій галузі і будь-якій країні. Щоб почати навчання, потрібно лише зареєструватися на сайті і заповнити анкету.

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